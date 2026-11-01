असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को शिमला में प्रदेश की सुक्खू सरकार को जोरदार हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी की विशाल ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार की विदाई तय है।

Himachal News: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को शिमला में प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जोरदार हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी की विशाल ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार की विदाई तय है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।

सीएम सुक्खू से पूछे सवाल

सरमा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जिस ईवीएम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए और कांग्रेस सत्ता में आई, उसी मतदान प्रणाली के विरोध में मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, तो सुक्खू बताएं कि वह उसी चुनाव प्रणाली से हासिल जनादेश के आधार पर मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं?

राहुल गांधी को दी चुनौती

उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्हें चुनाव प्रणाली पर इतनी आपत्ति है, तो वह अपनी रायबरेली लोकसभा सीट की जीत और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद के संदर्भ में भी अपना रुख स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति में एक ही चुनाव प्रणाली को अपनी जीत पर सही और भाजपा की जीत पर गलत बताने का दोहरा मापदंड दिखाई देता है।

‘भ्रम फैला रही है कांग्रेस’

उन्होंने एसआईआर का समर्थन करते हुए कहा कि मतदाता सूचियों की शुद्धता लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। सरमा ने कहा कि पात्र भारतीय नागरिकों के मतदान अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए, लेकिन अपात्र नामों की पहचान और नियमानुसार कार्रवाई का भी विरोध नहीं होना चाहिए।