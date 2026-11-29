Delimitation Bill: इस समय देश में सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है वो परिसीमन (Delimitation Bill) बिल है. केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित परिसीमन कानून में संशोधन से बड़ा बदलाव होने की उम्मीद की जा रही है. शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद देश की संसदीय व्यवस्था में बड़े बदलाव की संभावना है. 30 नवंबर से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है. लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 815 या 816 किए जाने की संभावना है. इसके लिए संविधान में अधिकतम 850 सीटों की सीमा प्रस्तावित है.

लोकसभा की सीटों में एकसमान 50 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. यह भारत की संसदीय राजनीति, संवैधानिक शक्ति संतुलन और राज्यों के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करेगा. इसका असर मुख्य रूप से चार क्षेत्रों में देखने को मिलेगा. इनमें उत्तर-दक्षिण के बीच राजनीतिक संतुलन है. लोकसभा और राज्यसभा की ताकत, महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल है. मतदाताओं तथा सांसदों के बीच अनुपात इसमें आने वाला है.

उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक संतुलन

परिसीमन को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों की सबसे बड़ी चिंता यह रही है. जनसंख्या वृद्धि के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण करने से उन राज्यों को नुकसान हो सकता है. जिसने जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है. इसी चिंता को देखते हुए संशोधित प्रस्ताव में सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में एकसमान 50 प्रतिशत बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया है. यानी किसी राज्य की मौजूदा सीटों की संख्या के अनुपात में ही नई सीटें जोड़ी जाएंगी. राज्यों के बीच सीटों के बंटवारे पर लगी रोक को अगले 25 सालों यानी 2051 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. यह रोक मूल रूप से 1971 की जनगणना के आधार पर लागू की गई थी.

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की ओर से जारी जानकारी में बताए गए 50 प्रतिशत विस्तार के मॉडल के अनुसार प्रमुख राज्यों में सीटों का संभावित गणित इस प्रकार होगा:

राज्य मौजूदा सीटें प्रस्तावित सीटें उत्तर प्रदेश 80 120 महाराष्ट्र 48 72 पश्चिम बंगाल 42 63 बिहार 40 60 तमिलनाडु 39 59 कर्नाटक 28 42 आंध्र प्रदेश 25 38 केरल 20 30 तेलंगाना 17 26

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दक्षिण भारत के पांच राज्यों की कुल लोकसभा सीटें 129 से बढ़कर 195 हो सकती हैं। हालांकि, लोकसभा में इन राज्यों की हिस्सेदारी लगभग 24 प्रतिशत बनी रहने का अनुमान है.

2. लोकसभा और राज्यसभा की ताकत में क्या होगा बदलाव?

प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है. इसमें राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्रशासित प्रदेशों से 35 सदस्य हो सकते हैं. राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 पर ही रखने का प्रस्ताव है. अगर लोकसभा में सदस्यों की संख्या 815 हो जाती है, तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच सीटों का अनुपात मौजूदा 2.2:1 से बढ़कर 3.3:1 हो जाएगा.

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता होगा साफ?

परिसीमन के प्रस्ताव का एक बड़ा पहलू महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण से जुड़ा है. साल 2023 में पारित 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था. इसके लागू होने को अगली जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया था. अब प्रस्तावित बदलाव के तहत परिसीमन को आगामी जनगणना से अलग करके 2011 की जनगणना के आधार पर राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने की योजना है. विश्लेषकों के मुताबिक, सरकार का उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करना है. अगर लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़कर 815 हो जाती है, तो 33 प्रतिशत आरक्षण के तहत लगभग 270 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं.

विधेयक के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

लोकसभा की अधिकतम सीटों की सीमा बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी होगा. इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी. विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित होकर मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई मत पक्ष में होने चाहिए. इससे पहले अप्रैल में विधेयक का एक पुराना प्रारूप लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था. उस समय इसके पक्ष में 298 वोट पड़े थे, जबकि पारित होने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी.