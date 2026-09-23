BJP Reshuffle: बीजेपी ने तय किए नए प्रदेश प्रभारी, स्मृति ईरानी को हरियाणा-छत्तीसगढ़ की कमान, जानिए सभी बदलाव

BJP Reshuffle News: बीजेपी ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए हैं। स्मृति ईरानी को हरियाणा और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मिली है, जबकि राम माधव को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है।

BJP Announces New State In-Charges: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बुधवार को अपने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदेश प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी। नए संगठनात्मक फेरबदल में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हरियाणा और छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है, जबकि विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के इस बदलाव में कई वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल और तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव को तमिलनाडु के साथ-साथ उत्तराखंड का प्रभारी नियुक्त किया गया है।

यूपी की जिम्मेदारी विनोद तावड़े के पास

बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में विनोद तावड़े की नियुक्ति को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। तावड़े के साथ जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा को सह-प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले अगस्त में तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई थी। बुधवार की व्यापक सूची में इस जिम्मेदारी को शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। बीजेपी की नई संगठनात्मक टीम ऐसे समय में तय की गई है जब पार्टी विभिन्न राज्यों में अगले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर काम कर रही है।

स्मृति ईरानी को दो राज्यों की जिम्मेदारी

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हरियाणा और छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। दोनों राज्यों में संगठनात्मक गतिविधियों की निगरानी और पार्टी नेतृत्व के साथ समन्वय की जिम्मेदारी अब उनके पास होगी। छत्तीसगढ़ में उनके साथ सिद्धार्थ शंभू को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल और तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है। तेलंगाना में अभय पाटिल और रेखा शर्मा, जबकि पश्चिम बंगाल में लाल सिंह आर्य, राजेंद्र सिंह और पिंकी कुशवाहा को सह-प्रभारी बनाया गया है।

उत्तराखंड में 25 सितंबर को कोर ग्रुप की बैठक

बीजेपी ने उत्तराखंड में राम माधव को प्रभारी, जबकि अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज को सह-प्रभारी नियुक्त किया है। इसी बीच उत्तराखंड बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक 25 सितंबर को प्रस्तावित है। बैठक में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों और संभावित उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हो सकती है। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन करेंगे। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है। मौजूदा बीजेपी सांसद नरेश बंसल का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए उम्मीदवार चयन संगठनात्मक चर्चा का प्रमुख विषय रहेगा।

16 अक्टूबर को यूपी की राज्यसभा सीटों पर मतदान

चुनाव आयोग ने 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुल 11 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित किया। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की एक खाली राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी 16 अक्टूबर को कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में से नौ सीटें मौजूदा सदस्यों का छह साल का कार्यकाल पूरा होने के कारण खाली होंगी। एक सीट बीजेपी के दिनेश शर्मा के इस्तीफे के बाद पहले ही रिक्त हो चुकी है; शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।

पश्चिम बंगाल में भी राज्यसभा उपचुनाव

पश्चिम बंगाल की एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी 16 अक्टूबर को होगा। यह सीट तृणमूल कांग्रेस की रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। मल्लिक ने अप्रैल 2026 में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी और बाद में जुलाई में इस्तीफा दिया। इस उपचुनाव में निर्वाचित सदस्य मौजूदा कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य होंगे, जो 2 अप्रैल 2032 तक है। बीजेपी का यह व्यापक संगठनात्मक फेरबदल ऐसे समय हुआ है जब कई राज्यों में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। नई सूची में वरिष्ठ नेताओं को एक से अधिक राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के अनुसार नियुक्तियों का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संगठनात्मक समन्वय को मजबूत करना है।