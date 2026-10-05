भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए अपने 8 उम्मीदवारों का सोमवार को ऐलान कर दिया। बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों को राज्यसभा का टिकट दिया है उनमें 2 ब्राह्मण, 2 दलित, 3 ओबीसी और एक ठाकुर समुदाय के हैं।

BJP Rajyasabha Candidates: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए अपने 8 उम्मीदवारों का सोमवार को ऐलान कर दिया। बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों को राज्यसभा का टिकट दिया है उनमें 2 ब्राह्मण, 2 दलित, 3 ओबीसी और एक ठाकुर समुदाय के हैं। यूपी में बीजेपी के संख्या बल के हिसाब से करीब 7 उम्मीदवारों को ऊपरी सदन में भेजने में पार्टी को कोई खास कठिनाई नहीं होगी, लेकिन बाकी उम्मीदवारों के लिए चुनौती हो सकती है। इस रिपोर्ट में हम जानते हैं कि बीजेपी ने किन 8 उम्मीदवारों को टिकट दिया है और वे मौजूदा समय में पार्टी में कौन से पद की की कमान संभाल रहे हैं।

धर्मपाल सिंह

धर्मपाल सिंह बरेली की आंवला विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं। वे लोधी-राजपूत समाज के प्रमुख प्रतिनिधि माने जाते हैं। धर्मपाल आंवला विधानसभा सीट से कई बार चुनाव जीत चुके हैं।

राधाकांत ओझा

लिस्ट में दूसरा नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा का है। वे इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राधाकांत लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे हैं।

प्रकाश पाल

बीजेपी ने तीसरा टिकट बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल को टिकट दिया है। प्रकाश को इसी साल जून में पिछड़ा मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई थी। उनपर पार्टी में पिछड़े वर्ग के बीच सांगठनिक विस्तार और जनाधार मजबूत करने की जिम्मेदारी है।

विद्यासागर सोनकर

पूर्व सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता विद्यासागर सोनकर पर भी बीजेपी ने भरोसा जताया है। विधासागर लोकसभा सांसद रह चुके हैं। पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले दलित समाज (सोनकर/खटीक) के प्रमुख नेता हैं। खासकर जौनपुर में गहरा पैठ रखते हैं। उनकी संगठन में लंबे समय से मजबूत पकड़ रही है।

उत्तर प्रदेश – BJP ने 8 राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम घोषित किए !! > धर्मपाल सिंह : बरेली की आंवला सीट से विधायक। यूपी सरकार में मंत्री हैं।

> राधाकांत ओझा : इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।

> प्रकाश पाल : भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं।

> विद्यासागर सोनकर : जौनपुर के पूर्व सांसद हैं।

> गोपी कृष्ण पांडेयः संगठन से जुड़े भाजपा नेता

> प्रियंका सिंह रावतः बाराबंकी की पूर्व सांसद हैं। भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं।

> राम प्रताप सिंह चौहानः भाजपा प्रदेश महामंत्री

> श्रुति गंगवार : झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी हैं। मौजूदा वक्त में बरेली के अर्बन कॉपरेटिव बैंक की चेयरमैन हैं। — Sachin Gupta (@Sachingupta) October 5, 2026

गोपी कृष्ण पांडेय

पार्टी ने गोपी कृष्ण पांडेय को भी राज्यसभा का टिकट दिया है। गोपी संगठन से जुड़े सीनियर नेता माने जाते हैं। पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में ब्राह्मण के बीच पार्टी के जनाधार को मजबूत करने और सांगठनिक समन्वय में इनकी सक्रिय भूमिका रही है।

प्रियंका सिंह रावत

बीजेपी ने बाराबंकी की पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत को भी टिकट दिया है। 2014 में बाराबंकी से भाजपा सांसद चुनी गईं थीं। वह इस क्षेत्र की पहली महिला सांसद रही हैं। लेकिन 2019 में पार्टी ने इस सीट से उपेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया था। प्रियंका सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं।

राम प्रताप सिंह चौहान

आगरा से सीनियर सांगठनिक नेता और प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान को भी राज्यसभा का टिकट मिला है। ये बीजेपी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। 1991–1994 के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष रहे।

श्रुति गंगवार

पार्टी ने बरेली की नेता श्रुति गंगवार को भी टिकट दिया है। वे बरेली के बहेड़ी क्षेत्र में सक्रिय भाजपा नेता हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की वर्तमान चेयरमैन हैं। स्थानीय स्तर पर संगठन और सामाजिक कार्यक्रमों में निरंतर सक्रिय रहती हैं।