Punjab Assembly Elections 2027: चुनाव से पहले AAP को झटका, 3 बागी नेता बीजेपी में शामिल, क्यों छोड़ी आम आदमी पार्टी

आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है. पार्टी के तीन बागी नेता कुंवर विजय प्रताप सिंह, हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जौरामाजरा सोमवार, 2 नवंबर को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए.

मोहाली. पंजाब में होने वाले चुनाव से ठीक पहले सत्तारूढ पार्टी आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है. पार्टी के तीन बागी नेता सोमवार, 2 नवंबर को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए. कुंवर विजय प्रताप सिंह, हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जौरामाजरा ने पार्टी की सदस्यता छोड़ने का ऐलान कर दिया था.

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से तीन नेता के इस तरह से साथ छोड़ना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है. पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक दृष्टी से काफी अहम माना जा रहा है. तीनों नेताओं का AAP छोड़ने का फैसला पार्टी नेतृत्व के साथ बढ़ते मतभेदों के बीच आया है. पंजाब इकाई में लगातार हो रहे इस्तीफों के बाद पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है. हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जौरामाजरा ने रविवार को AAP की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. वहीं, कुंवर विजय प्रताप सिंह ने सोमवार को पंजाब विधानसभा के सदस्य पद से इस्तीफे का ऐलान किया.

#WATCH | Delhi: Rebel AAP leaders Kunwar Vijay Pratap, Harmeet Singh Pathanmajra, and Chetan Singh Jouramajra join the BJP. https://t.co/10SrU5hMbg — ANI (@ANI) November 2, 2026



AAP ने कुछ दिन पहले ही 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की है. इसके बाद पार्टी के कई मौजूदा विधायकों के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे थे. हरमीत सिंह पठानमाजरा पटियाला जिले 76की सनौर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. समाना से विधायक चेतन सिंह जौरामाजरा ने रविवार को AAP की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. पूर्व आईपीएस अधिकारी और विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने सोमवार को पंजाब विधानसभा की सदस्यता छोड़ने का ऐलान किया.