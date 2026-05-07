PM Modi Poster Kissing Video Viral: PM मोदी के कटआउट संग लड़की की हरकत से मचा सियासी तूफान, Kissing Video ने इंटरनेट पर लगाई आग

PM Modi Poster Kissing Video Viral: 2026 के विधानसभा चुनावों में TMC पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल अभी भी गरमाया हुआ है। जहाँ पूरे राज्य में BJP समर्थक इस बड़ी जीत का जश्न मना रहे हैं, वहीं एक विवादित वायरल वीडियो ने अब सोशल मीडिया पर नया हंगामा खड़ा कर दिया है।

ऑनलाइन तेज़ी से फैल रहे एक वीडियो क्लिप में कथित तौर पर एक युवती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर के साथ अनुचित व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। इस घटना ने X, Instagram और Facebook जैसे प्लेटफॉर्म पर ज़ोरदार बहस छेड़ दी है, जहाँ यूज़र्स वायरल फुटेज पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं।

वायरल क्लिप में महिला को PM मोदी के पोस्टर को चूमते हुए देखा गया

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सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के अनुसार, ऐसा लगता है कि यह वीडियो किसी स्थानीय इलाके में रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ BJP की जीत के जश्न के दौरान एक दीवार पर PM मोदी का एक बड़ा पोस्टर लगाया गया था। फुटेज में, एक महिला को पोस्टर के पास जाते हुए और उसे बार-बार चूमते हुए देखा जा सकता है, जबकि पास खड़े लोग इस हरकत पर हँसते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं।

यह वीडियो कुछ ही घंटों में जंगल की आग की तरह फैल गया, जिस पर ऑनलाइन हज़ारों कमेंट, शेयर और प्रतिक्रियाएँ आईं। हालाँकि, इस क्लिप की प्रामाणिकता, सटीक स्थान और तारीख की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है।

वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया बंटा हुआ है

इस विवादित क्लिप ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। जहाँ कई यूज़र्स ने इस हरकत को अपमानजनक बताया और कड़ी कार्रवाई की मांग की, वहीं कुछ अन्य लोगों ने दावा किया कि यह वीडियो राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकता है या जानबूझकर विवाद खड़ा करने के लिए शेयर किया गया हो सकता है।

कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने तर्क दिया कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं, कुछ लोगों ने चुनाव नतीजों के तुरंत बाद इस वीडियो को वायरल करने के पीछे की मंशा पर सवाल उठाए।

BJP ने पश्चिम बंगाल में इतिहास रचा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में सभी 294 सीटों के लिए आयोजित किए गए थे। 4 मई को घोषित हुए नतीजों ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को चौंका दिया।

BJP ने 207 सीटें जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल की और पहली बार पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। वहीं, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC महज़ 80 सीटों पर सिमट गई, जो हाल के वर्षों में पार्टी के सबसे बड़े राजनीतिक झटकों में से एक है।