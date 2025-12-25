Electoral Trusts: राजनीतिक दलों ने इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए जुटाए 3,811 करोड़, भाजपा को सबसे अधिक 3,112 करोड़ चंदा मिला

कांग्रेस को मात्र 299 करोड़ मिले

Electoral Trusts, (आज समाज), नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजनीतिक दलों को नौ इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए 3,811 करोड़ का चंदा मिला है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक करीब 82 फीसदी चंदा मिला। यह जानकारी इलेक्टोरल ट्रस्ट्स की ओर से चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट्स से सामने आई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड इन रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा को 3,112 करोड़ रुपए चंदा मिला। बाकी सभी दलों को मिलाकर करीब 400 करोड़ (10%) फंड मिला।

इसमें कांग्रेस को 299 करोड़ मिले, जो कुल चंदे का 8% से भी कम है। 20 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, चुनाव आयोग के पास 19 में से 13 इलेक्टोरल ट्रस्ट्स की रिपोर्ट मौजूद थी। इनमें से 9 ट्रस्ट्स ने 2024-25 में कुल 3,811 करोड़ चंदा दिया, जो 2023-24 के 1,218 करोड़ के मुकाबले 200% से ज्यादा और तीन गुना है।

चुनाव आयोग को देनी होती चंदे की पूरी जानकारी

इलेक्टोरल ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड संस्था होती है, जो कॉर्पोरेट कंपनियां और व्यक्तियों से चंदा लेकर राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचाती है। ट्रस्ट को चंदे की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है। इससे चंदे का रिकॉर्ड बना रहता है और पता चलता है कि किस पार्टी को कितना दान मिला।

चंदा देने के मामले में प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट सबसे आगे

भाजपा को चंदा देने के मामले में प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट सबसे आगे रहा। भाजपा को कुल 3,112 करोड़ में से 2,180.07 करोड़ अकेले प्रूडेंट ने दिया। प्रूडेंट ने कांग्रेस को 21.63 करोड़ चंदा दिया। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीडीपी समेत कई दलों को भी चंदा दिया। हालांकि, इसके कुल 2,668 करोड़ के दान में से करीब 82% राशि भाजपा को मिली।

इन कंपनियों में मिला चंदा

ट्रस्ट को जिन कंपनियों से फंड मिला, उनमें जिंदल स्टील एंड पावर, मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारती एयरटेल, आॅरोबिंदो फार्मा और टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं।

प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट ने दान किए 914.97 करोड़

पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा देने के मामले में दूसरे नंबर पर प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट रहा, जिसने कुल 914.97 करोड़ दान किए, जिसमें से ?757.62 करोड़ भाजपा और कांग्रेस को 77.34 करोड़ दिए।