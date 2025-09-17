Ludhiana Crime News : पुलिस ने सुलझाई एनआरआई महिला की हत्या की गुत्थी

लापता की सूचना दर्ज कराने वाला ही निकला आरोपी, जुलाई में दिया था वारदात को अंजाम

Ludhiana Crime News (आज समाज), लुधियाना : किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि अमेरिका मूल की एनआरआई महिला रुपिंदर कौर पंधेर भारत में जिस शख्स पर सबसे ज्यादा विश्वास करती थी वहीं उसकी हत्या करने की वारदात को अंजाम देगा। इस बार जब रुपिंदर कौर पंधेर (71) अमेरिका से भारत लौटी तो उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह फिर कभी वापस नहीं लौट पाएगी। दरअसल अमेरिका से भारत आने पर पंधेर जिस व्यक्ति के पास हर बार रुकती थी। वारदात को अंजाम उसी व्यक्ति ने दिया आरोपी ही उसके केसों की पैरवाई भी करता था।

इस तरह दिया था वारदात को अंजाम

अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की एनआरआई महिला रुपिंदर कौर पंधेर (71) की गला दबा कर हत्या कर दी गई और शव को खुर्द बुर्द कर दिया गया। वारदात जुलाई की बताई जा रही है। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी। थाना डेहलों की पुलिस ने अगस्त में 346 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में तह तक जांच की तो सारे खुलासे हुए। आरोपी ने कबूल कर लिया कि उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। उसने महिला के साथ रिलेशन में रहने वाले इंग्लैंड निवासी चरणजीत सिंह चन्नी के कहने पर की है। पुलिस ने इस मामले में सुखजीत सिंह उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चरणजीत सिंह को नामजद कर लिया है।

यह बोले पुलिस अधिकारी

थाना डेहलों के एसएचओ इंस्पेक्टर सुखजिंदर सिंह ने बताया कि किला रायपुर एरिया की रहने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक रुपिंदर कौर पंधेर का चरणजीत सिंह के साथ रिलेशन था और वह उसके साथ रहती थी। वह इंग्लैंड चला गया था। रुपिंदर कौर पंधेर के खिलाफ एनआरआई थाने में मामले दर्ज थे। वह जब भी भारत आती थी तो सुखजीत सिंह उर्फ सोनू के पास ही रहती थी और अपने केसों की पैरवाई के लिए उसने सोनू को पावर आॅफ अटार्नी दे रखी थी। सोनू ही उसका सारा काम देखता था।

जुलाई में रुपिंदर कौर पंधेर भारत आई तो सोनू के पास ही रह रही थी। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ तो आरोपी सोनू ने उसकी हत्या कर दी और शव खुर्द बुर्द कर दिया। कुछ समय बाद आरोपी सोनू ने पुलिस के पास गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उसके बाद आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा ताकि पुलिस उस पर शक न करे।पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रुपिंदर कौर पंधेर की हत्या हो चुकी है और इसमें सोनू का हाथ है। जिसके बाद पुलिस ने सोनू से कड़ी पूछताछ की तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।

