Chandigarh Breaking News : प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहे पुलिस : डीजीपी

डीजीपी पंजाब ने पुलिस बल को गैंगस्टरों और नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने त्योहारी सीजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक एक्शन प्लान बनाने हेतु स्टेशन हाउस अफसर (एसएचओज) रैंक तक के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा राज्यस्तरीय कानून-व्यवस्था बैठक की अध्यक्षता की। डीजीपी ने सभी डीआईजी, सीपी/एसएसपी, एसपी/डीएसपी और एसएचओ को संबोधित करते हुए कहा कि वे त्योहारों के मौसम में शांति, सद्भाव और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क और वचनबद्ध रहें।

ये अधिकारी विशेष रूप से रहे मौजूद

इस बैठक में एडीजीपी एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स प्रमोद बान, एडीजीपी काउंटर इंटेलिजेंस अमित प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। डीजीपी गौरव यादव ने अधिकारियों को गैंगस्टरों और समाजविरोधी तत्वों से निडर होकर निपटने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि कांस्टेबल से लेकर एसएसपी तक हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी और गैंगस्टर व नशे के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीजीपी ने युद्ध नशों विरुद्ध मुहिम के अंतर्गत किए गए सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की, जिसके परिणामस्वरूप एनडीपीएस मामलों में दोषसिद्धि की दर 87 प्रतिशत रही है। उन्होंने खेपों के स्रोतों का पता लगाने और बड़ी मछलियों तक पहुंचने के लिए पेशेवर जांच की जरूरत पर जोर दिया।

जल्द की जाएगी पुलिस कर्मियों की भर्ती

स्टाफ की कमी से निपटने के लिए डीजीपी ने बताया कि पंजाब सरकार ने 1600 पद सृजित किए हैं, जिनमें 150 इंस्पेक्टर, 450 सब-इंस्पेक्टर और 1000 एएसआई शामिल हैं, जिन्हें पदोन्नति से भरा जाएगा। इसके अलावा, अगले वर्ष सीधी भर्ती से 3400 कांस्टेबल पद भरे जाएंगे तथा जिला कैडर के 4500 अन्य पद भी सृजित किए गए हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। उन्होंने सीपी/एसएसपी को स्रोत आडिट करने और एनडीपीएस मामलों से संबंधित कार्यभार कम करने के लिए थानों में हेड कांस्टेबल की नियमित तैनाती के निर्देश दिए।

संगठित अपराध पर अंकुश लगाना जरूरी

संगठित अपराध पर कार्रवाई की समीक्षा करते हुए, डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को गैंगस्टरों के सहयोगियों की पहचान कर उन्हें जेल भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को गैंगस्टरों का निडरता से सामना करना होगा और विभाग की ओर से उन्हें पूरी सुरक्षा व समर्थन मिलेगा। डीजीपी ने पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति दोहराते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए हर अधिकारी/कर्मचारी, चाहे उसका कोई भी रैंक क्यों न हो, पर कड़ी और मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई की जाएगी।

