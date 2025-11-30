Panipat News, (आज समाज), पानीपत : पानीपत रेलवे स्टेशन पर शनिवार दोपहर बाद का सी.सी.टी.वी. फुटेज वायरल हुआ है जिसमें दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन में चढ़ते समय एक महिला प्लेटफार्म और चलती ट्रेन के बीच फंस जाती है। वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है और उसी दौरान एक महिला यात्री का पैर फिसलकर नीचे चला जाता है।

जी.आर.पी. कांस्टेबल जगरूप सिंह दौड़कर पहुंचा

हालांकि उसी दौरान प्लेटफार्म पर तैनात जी.आर.पी. कांस्टेबल जगरूप सिंह दौड़कर पहुंचा और महिला का हाथ पकड़ लेता है जबकि दूसरे साथी जवान लोको पायलट को रुकने का संकेत देते हैं और कुछ ही सैकेंड में ट्रेन रोककर महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। जानकारी अनुसार पैसेंजर ट्रेन प्लेटफार्म पर धीरे-धीरे चल रही थी। महिला ने अपने सामान वाला बैग तो पहले ट्रेन में रख दिया और वह ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही तो उसका पैर फिसल गया।

5 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा

महिला को उपचार के लिए एक नजदीक के अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने बताया कि उसे केवल हल्की चोटें आई हैं। जी.आर.पी. थाना प्रभारी चंदन सिंह ने बताया कि कांस्टेबल जगरूप सिंह द्वारा महिला की जान बचाने पर रेलवे एस.पी. नितिका गहलोत ने उनको 5 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।

