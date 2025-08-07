Punjab News : पंजाब के 213 बस अड्डों पर पुलिस की छापेमारी

स्वतंत्रता दिवस समारोह के मध्यनजर सुरक्षा को लेकर पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में स्वतंत्रता दिवस के शांतिपूर्ण जश्नों को यकीनी बनाने के लिए चल रहे विशेष कामों के हिस्से के तौर पर पंजाब पुलिस ने बुधवार को राज्य भर में 213 बस अड्डों पर घेराबंदी और तलाशी अभ्यान (कासो) चलाया। यह कार्रवाई पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देश पर सभी 28 पुलिस जिलों में की गई।

विशेष डायरेक्टर जनरल आॅफ पुलिस (कानून और व्यवस्था) अर्पित शुक्ला, जो इस राज्य स्तरीय आपरेशन की निजी तौर पर निगरानी कर रहे थे, ने कहा कि इस आपरेशन को सफल बनाने के लिए सभी सीपी/ एसएसपी को सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस (एसपी) रैंक के अधिकारियों की निगरानी में भारी पुलिस फोर्स तैनात करने को यकीनी बनाने के लिए कहा गया था।

2224 संदिग्ध लोगों की जांच की गई

उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के दौरान 2224 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई और तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, पुलिस टीमों ने बस स्टैंडों के साथ लगती अलग-अलग पाकिंर्गों पर खड़े वाहनों की भी जांच की है। इस दौरान 541 चालान किये गए और 16 वाहन जब्त किए गए हैं।

नशा तस्करों के खिलाफ चलाया अभियान

इसके अलावा, पुलिस टीमों ने 158वें दिन नशों के विरुद्ध अपनी मुहिम जारी रखते हुए 344 स्थानों पर छापेमारी की, जिससे राज्य भर में 61 एफआईआरज दर्ज होने के बाद 91 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया गया है। इससे 158 दिनों के अंदर गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की संख्या अब 24,865 हो गई है। विशेष डीजीपी ने कहा कि छापों के नतीजे के तौर पर गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे में से 1.1 किलोग्राम हेरोइन, 20 किलोग्राम भुक्की और 9122 नशीली गोलियाँ बरामद की गई हैं।

