Police outreach program : पुलिस दोस्त: छात्रों ने किया साइबर थाना का दौरा, साइबर ठगी के तरीके बारीकी से जाने

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकूला। पंचकुला मे एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने आम जनता, विशेषकर युवाओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी के विभिन्न तरीकों से बचाने के लिए अपनी मुहिम तेज कर दी है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य लोगों को साइबर ठगों के झांसे में आने से बचाना और उन्हें सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार के प्रति शिक्षित करना है।

इस महत्वपूर्ण अभियान के तहत आज गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ पंचकूला के छात्रों ने सेक्टर 20 स्थित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का दौरा किया। इस शैक्षणिक दौरे का उद्देश्य छात्रों को साइबर दुनिया के खतरों और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में व्यावहारिक जानकारी देना था। साइबर थाना प्रभारी युद्धवीर सिंह व उनकी टीम ने छात्रों के साथ सीधा संवाद करते हुए उन्हें डेटा सुरक्षा, डिजिटल गिरफ्तारी के फर्जीवाड़े, समग्र साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। छात्रों को यह भी समझाया गया कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा करने के क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

ऑनलाइन शॉपिंग के लिए केवल वैध और प्रतिष्ठित एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल करें

पुलिस अधिकारियों ने त्योहारी सीजन और ऑनलाइन शॉपिंग की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे ओएलएक्स जैसे प्लेटफॉर्मों और अन्य संबंधित ऐप्स पर खरीदारी करते समय अत्यधिक सतर्क रहें। पुलिस ने जोर देकर कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए केवल वैध और प्रतिष्ठित एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल करें। किसी भी आकर्षक ऑफर या अविश्वसनीय छूट के झांसे में आने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच अवश्य कर लें।

डीसीपी क्राइम सूदन ने कहा, “हमारा प्रयास है कि जिले का हर नागरिक, विशेषकर हमारे युवा, साइबर अपराधों के प्रति जागरूक हों। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और हम विभिन्न शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लोगों को सचेत करते रहेंगे।” उन्होंने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी की आशंका होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या स्थानीय पुलिस स्टेशन में संपर्क करें।

