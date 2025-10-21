Police Memorial Day: पीएम मोदी, राजनाथ व अमित शाह ने देश की खातिर शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों की अर्पित की श्रद्धांजलि

Police Memorial Day: पीएम, राजनाथ व अमित शाह ने देश के लिए शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों की अर्पित की श्रद्धांजलि

Today Police Memorial Day, (आज समाज), नई दिल्ली: देशभर में आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने देश की खातिर अपनी कुर्बानीदेने वाले शहीद पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राजनाथ देश की राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक (नेशनल पुलिस मेमोरियल) में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर पुलिसकर्मियों को श्रद्धासुमन अपर्ति किए।

लोगों को सुरक्षित रखता है बहादुर पुलिसकर्मियों का समर्पण

प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य पथ पर (ड्यूटी के दौरान) शहीद हुए पुलिसकर्मियो के समर्पण व और सर्वोच्च बलिदान का सम्मान किया। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, पुलिस स्मृति दिवस पर, मेरा उन पुलिसकर्मियों के साहस को सलाम जिन्होंने कर्तव्य पथ पर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है।

उन्होंने कहा, ऐसे बहादुर पुलिसकर्मियों की अटूट निष्ठा और समर्पण ही हमारे देश व लोगों को सुरक्षित रखता है। संकट व जरूरत पड़ने पर हमेशा पुलिसकर्मी तैयार रहते हैं। पीएम ने कहा, मैं उनकी बहादुरी व प्रतिबद्धता को सलाम करता हूं। उन्होंने कहा, पूरे देश को अपने पुलिस बल पर गर्व है, जो हर स्थिति में देश की सुरक्षा व जनता की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं।

इस घटना की याद में मनाया जाता है दिवस

बता दें कि हर वर्ष 21 अक्टूबर को देशभर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में इसका मुख्य कार्यक्रम होता है। 1959 की उस घटना की याद में यह दिन मनाया जाता है, जब लद्दाख स्थित हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों के हमले में देश के 10 भारतीय पुलिसकर्मी शहीद हुए थे।

अदम्य साहस से खतरों को नाकाम करते हैं हमारे बल

अमित शाह ने कहा, देश की खातिर अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीद पुलिसकर्मियों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उन्होंने देश की आंतरिक सेफ्टी सुनिश्चित करने में पुलिस की अमूल्य सेवा को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, हमारे बलों ने अपने अदम्य साहस से खतरों को नाकाम करते हुए लोगों के अधिकारों की रक्षा कर गाौरव की कहानी लिखी है। उन्हें बार-बार नमन।

राजनाथ ने पुलिस व सेना की भूमिका पर भी दिया जोर

राजनाथ कार्यक्रम को भी संबोधित करते हुए कहा, आज देश के अर्धसैनिक बलों व पुलिसकर्मियों द्वारा दिए देश के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदानों को याद करने का दिवस है। उन्होंने कहा, मैं उन सभी बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हंू , जिन्होंने इस देश के लोगों की सेफ्टी के लिए ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी है। रक्षा मंत्री ने पुलिस व सेना की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि समाज और पुलिस एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

