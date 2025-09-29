Bareilly riots case : बरेली उपद्रव में पुलिस जांच में हुआ बड़ा खुलासा

समय पर स्थिति ने संभालती पुलिस तो पूरा शहर जला देते उपद्रवी

Bareilly riots case (आज समाज), बरेली : यूपी में एक बार फिर से कुछ लोगों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। दरअसल बीते शुक्रवार को अचानक कुछ लोगों ने सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की। जब तक पुलिस स्थिति को काबू में करती तब तक उपद्रवियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। यहां तक की एक बार तो यह उपद्रवी पुलिस पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए भीड़ को तित्तर बित्तर किया और स्थिति काबू में की। इसके बाद सीएम योगी ने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और पुलिस ने सैकड़ों उपद्रवियों पर केस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफर करके पूछताछ की। पुलिस पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे हो रहे हैं।

पुलिस पर तेजाब की बोतलों से किया हमला

बारादरी क्षेत्र में भी अराजक भीड़ ने जमकर बवाल मचाया था। सैलानी, कांकरटोला, श्यामगंज चौराहे के आसपास भीड़ हाथों में तख्तियां लेकर इस्लामिया मैदान की तरफ कूच कर रही थी। रोकने पर पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की। तेजाब की बोतलें फेंकी। बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने रिपोर्ट में जिक्र किया है कि हंगामा कर रही भीड़ को उन्होंने निषेधाज्ञा लागू होने की बात कहकर घर लौटने के लिए कहा, लेकिन भीड़ में मौजूद अराजक तत्वों ने आपत्तिजनक नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस की बैरिकेडिंग को गिरा दिया।

पुलिस सामने आते ही लगाने लगे भड़काऊ नारे

इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय क्यूआरटी के साथ श्यामगंज पुल के नीचे पहुंचे। तभी देखा कि मौलाना आजाद इंटर कॉलेज की तरफ से 250 अज्ञात लोग सिर तन से जुदा करने के नारे लगाते हुए हाथ में तख्ती लेकर श्यामगंज चौराहे की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस ने भीड़ से घर लौटने की अपील की। तभी 250 लोग भड़काऊ नारेबाजी करने लगे। इसी तरह एक अन्य एफआईआर में प्रेमनगर थाना प्रभारी सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि शुक्रवार को वह बानखाना में अख्तर वाली गली में पहुंचे तो वहां चौक पर आईएमसी के पदाधिकारी अल्तमस, राशिद खां, मोहसिन अख्तर, शहनवाज, कामरान, इरफान, शहजाद, शाहनवाज, इमरान उर्फ बिरेट, शादाब, फाजिल, अमन कुरैशी, आरिफ, आशिफ रजा, इम्तियाज अली, इमरान, मुशीर आलम, फिरोज हुसैन, अनवर हुसैन, आसिफ और 200 अज्ञात लोग बैठक कर रहे थे। पुलिस को देखकर सिर तन से जुदा के नारे लगाने लगे।

ये भी पढ़ें : Kupwara Encounter : कुपवाड़ा में सेना ने मार गिराए दो आतंकी