Police increased foot patrolling in view of festivals : त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने बढ़ाई पैदल गश्त, भीड़भाड़ वाले इलाकों में कड़ी निगरानी

त्यौहारों की आड़ में गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं होगी कड़ी कार्यवाही

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन में जिला रेवाड़ी पुलिस द्वारा धनतेरस, दीपावली व गोवर्धन पूजा के पावन पर्वों पर जिला रेवाड़ी में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यापक स्तर पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए है। त्योंहारों के मौसम में सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो, इसके लिए सभी पर्यवेक्षण अधिकारी, थाना प्रबंधकों व पुलिस चौकी प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है। प्रमुख भीड़-भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पैदल गश्त बढ़ाई गई है। पुलिस की टीमें अब लगातार गश्त कर रही हैं, खासकर भीड़-भाड़ वाले बाजारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान भारी आवाजाही वाले इलाकों में। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहारों के मौसम में जिले में किसी भी तरह की अव्यवस्था, चोरी, जेबकतरे या झगड़े की घटनाएं न हों।

पुलिस अधीक्षक ने सभी नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस की प्रत्यक्ष मौजूदगी लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा करती है और असामाजिक तत्वों को हतोत्साहित भी करती है। पुलिस अधीक्षक ने सभी नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है ताकि त्योहार शांतिपूर्वक मनाए जा सकें।उन्होंने सभी प्रबंधक थाना व पुलिस चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए कि पीसीआर, राईडर तथा पैदल गश्त भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में लगातार गश्त करें, आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति व वाहनों पर नजर रखे।

भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों व चौक चौराहों पर भी सिविल वर्दी में भी पुलिस टीमों मौजूद रहे। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों से कहा कि अपने सूचना तंत्र को मजबूत कर संदिग्ध व असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखें। पुलिस अधीक्षक महोदय आगे कहा कि कुछ आपराधिक किस्म के व्यक्ति त्योहारों पर भीड़ भाड़ के समय ही घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते है, इसलिए अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आने वाले सभी नाके अलर्ट करें, ताकि किसी प्रकार की आपराधिक घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए।

