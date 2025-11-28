Chandigarh News : अपराध खत्म करने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध : डीजीपी

कहा, अप्रैल 2022 से अब तक पंजाब में 2536 गैंगस्टर/अपराधी गिरफ्तार, 24 को किया ढेर

Chandigarh News (आज समाज), चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर पंजाब पुलिस प्रदेश को पूरी तरह से अपराध व नशा मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों संबंधी जानकारी देते हुए डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने कहा कि संगठित अपराध के समाप्ति और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मजबूत प्रतिबद्धता के तहत, पंजाब पुलिस ने अप्रैल 2022 से अब तक 962 आतंकी/अपराधी मॉड्यूल्स का पदार्फाश, 24 गैंगस्टरों/अपराधियों का एनकाउंटर, और 2536 आरोपियों की गिरफ्तारी की है।

सरकार ने किया था एजीटीएफ का गठन

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य से गैंगस्टर कल्चर को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) प्रमोद बान की अगुवाई में एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) का गठन किया था। नतीजों के बारे में जानकारी देते हुए डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पुलिस टीमों ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 2086 हथियार, 564 वाहन, 79 किलो हेरोइन, और

4.69 करोड़ रुपए की ड्रग मनी बरामद की है।

पुलिस और अपराधियों में हुई 324 बार मुठभेड़

उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच कम से कम 324 बार मुठभेड़ हुई। इन कार्रवाईयों में पुलिस ने 24 गैंगस्टरों/अपराधियों को ढेर किया और 515 को गिरफ्तार किया, जिनमें से 319 आरोपी घायल भी हुए। डीजीपी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इन अभियानों के दौरान पंजाब पुलिस के 3 बहादुर जवान शहीद हुए, जबकि 41 पुलिसकर्मी घायल हुए।

डीजीपी ने प्रदेश वासियों से इन अभियानों में प्रदेश की जनता का सहयोग मांगते हुए कहा कि यदि जनता का सहयोग मिले तो पुलिस कम समय में इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले और स्टीक जानकारी पब्लिक ही पुलिस को दे सकती है जिसके बाद पुलिस का काम आसान हो जाता है।

डीजीपी ने कहा कि एजीटीएफ के गठन के बाद से यह यूनिट राज्य और देश के अन्य हिस्सों में गैंगस्टर तत्त्वों के खिलाफ लगातार ठोस और समन्वित कार्रवाई कर रही है। साथ ही, यह टास्क फोर्स विभिन्न फील्ड यूनिटों के साथ रियल-टाइम इंटेलिजेंस साझा कर अपराधियों के खिलाफ संयुक्त अभियानों को मजबूत बना रही है।

