Police closed 6 illegal cuts : पुलिस ने 6 अवैध कटो को सीमेंटेड डिवाइडर से किया बंद, यातायात व्यवस्था होगी बेहतर

नगर निगम को पत्र लिखकर सभी अवैध कटो के स्थाई समाधान करने की अपील की

पंचकूला ट्रैफिक पुलिस की अपील: शार्टकट के लालच में न आये, छोटी लापरवाही से हो सकती है बड़ी दुर्घटना

रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के 5,688 व खतरनाक तरीके से यू-टर्न लेने वाले 584 वाहन चालकों के काटे चालान

(Panchkula News)आज समाज नेटवर्क,पंचकूला। पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज के मार्गदर्शन में शहर में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पंचकूला पुलिस ने एक बार फिर अपनी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का परिचय दिया है। डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन के संज्ञान में यह मामला आया कि शहर के कुछ प्रमुख और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहन चालक अवैध कट का फायदा उठाकर रॉन्ग साइड से आ-जा रहे हैं। इस तरह की हरकतें न केवल यातायात व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करती हैं बल्कि गंभीर सड़क हादसों का कारण भी बन सकती हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचकूला ट्रैफिक पुलिस ने सूरजपुर यातायात प्रभारी नरेंद्र कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर परशुराम चौक से रेलवे क्रॉसिंग कट और बेलाविस्टा चौक से पुलिस हेडक्वार्टर कट के बीच कुल 6 अवैध कटों को सीमेंटेड डिवाइडर लगाकर बंद कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि सभी कट इस प्रकार बंद किए जाएं जिससे भविष्य में भी कोई वाहन चालक इनका दुरुपयोग न कर सके।

जानकारी के अनुसार कुछ वाहन चालक शॉर्टकट लेने की आदत के कारण अवैध तरीके से सड़क पार करते थे, जिससे न केवल उनकी अपनी जान खतरे में पड़ती थी बल्कि अन्य वाहन चालकों के लिए भी खतरा उत्पन्न होता था। उन्होंने कहा, “हमने आज इन 6 अवैध कटों को बंद करने के साथ-साथ नगर निगम को पत्राचार के माध्यम से अनुरोध किया है कि शहर में मौजूद सभी ऐसे अवैध कटों को जल्द से जल्द ठीक कर स्थायी समाधान किया जाए।”

बीते सात महीनों में रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ 5,688 चालान जारी किए गए हैं, वहीं खतरनाक तरीके से यू-टर्न लेने वाले 584 वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई है। यह आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि पुलिस न केवल मौके पर त्वरित कार्रवाई कर रही है बल्कि लगातार निगरानी रखते हुए नियम तोड़ने वालों पर सख्त जुर्माना भी लगा रही है।

पंचकूला ट्रैफिक पुलिस की प्राथमिकता शहरवासियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का सुचारू संचालन है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे शॉर्टकट के लालच में यातायात नियमों की अनदेखी न करें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।