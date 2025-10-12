Haryana IG Y Puran Kumar Suicide Case: पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट की धारा बदल, उम्रकैद का प्रावधान

एससी समाज ने बुलाई महापंचायत, एसआईटी ने दर्ज एफआईआर का रिकॉर्ड मांगा

Haryana IG Y Puran Kumar Suicide Case, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में अभी तक पोस्टमार्टम को लेकर परिवार राजी नहीं हो पाया है। पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार इस बात पर अड़ी हैं कि पहले डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटाकर अरेस्ट किया जाए। सरकार इस केस में नामजद आईपीएस नरेंद्र बिजारणिया को रोहतक एसपी के पद से हटा चुकी है, लेकिन परिवार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।

वहीं चंडीगढ़ पुलिस ने वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में चंडीगढ़ पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट की धारा बदल दी है। एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(आर) की जगह अब धारा 3(2)(वी) लगाई गई है, जिसमें उम्रकैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है।

अमनीत पी. कुमार ने चंडीगढ़ एसएसपी को लिखा था पत्र

अमनीत पी. कुमार ने चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर को पत्र लिखकर कहा था कि सेक्टर 11 थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 156 में एससी/एसटी एक्ट की जो धारा लगाई गई है, वह कमजोर है। इसलिए धारा 3(2)(वी) के तहत मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि आरोपियों के कॉलम में नाम नहीं लिखे गए। अब परिवार की मांग पर धारा में बदलाव किया गया है।

एसआईटी ने गनमैन सुशील कुमार पर दर्ज एफआईआर का रिकॉर्ड मांगा

उधर, पूरन कुमार के केस की जांच कर रही चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार पर दर्ज एफआईआर का रिकॉर्ड मांग लिया है। एसआईटी जांच करेगी कि आखिर किस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। सुशील कुमार यमुनानगर का रहने वाला है। रोहतक के एक शराब कारोबारी ने आरोप लगाया कि पूरन कुमार के कहने पर उनके गनमैन सुशील ने उससे ढाई लाख रुपए की रिश्वत मांगी। कारोबारी ने इससे जुड़ी आॅडियो क्लिप रोहतक पुलिस को सौंप दी है।

सुसाइड की एक फोटो आई सामने

वहीं पूरन कुमार के सुसाइड की एक फोटो सामने आई है। उनकी डेडबॉडी चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित कोठी नंबर 116 के बेसमेंट में बने साउंड प्रूफ कमरे में सोफे पर पड़ी है। उनके सिर, नाक और मुंह से खून निकल रहा है। टी-शर्ट भी खून से सनी है। पूरन कुमार दाहिने हाथ में पिस्टल पकड़े हुए हैं। उन्होंने कंबल भी ओढ़ा हुआ है।

आज सेक्टर-20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में होगी महापंचायत

वहीं परिवार और एससी वर्ग से जुड़े संगठनों ने चंडीगढ़ में आज दोपहर 2 बजे महापंचायत बुलाई है। शनिवार को परिवार और समाज के लोगों द्वारा 31 मेंबरी कमेटी बनाई थी। कमेटी का कहना है कि जब तक डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारणिया अरेस्ट नहीं हो जाते, तब तक परिवार पोस्टमॉर्टम नहीं कराएगा। कमेटी ने आज दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में महापंचायत बुलाई है।

पंजाब सीएम कर चुके अमनीत पी. कुमार से मुलाकात

शनिवार को वाई पूरन कुमार की पत्नी से बड़ी हस्तियों ने मुलाकात की। उनसे मुलाकात करने के लिए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, सांसद चंद्रशेखर के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी अमनीत पी कुमार से मिलने पहुंचे। हरियाणा सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कृष्ण लाल पंवार और कृष्ण बेदी मिलने पहुंचे।

नरेंद्र बिजारणिया के समर्थन में आई खाप पंचायत

आईपीएस नरेंद्र बिजारणिया को रोहतक के एसपी पद से हटाए जाने के विरोध में रविवार को रोहतक के मानसरोवर पार्क में सर्व समाज की महापंचायत बुलाई गई। इस संबंध में सोशल मीडिया ग्रुपों में अपील वायरल की जा रही है। शनिवार को खापों ने भी बिजारणिया का समर्थन किया। उनका कहना है कि बिना किसी जांच के बिजारणिया को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सरकार को तबादला तुरंत रद्द करना चाहिए। बिना जांच के कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

अमनीत पी. कुमार से मिलने पहुंची एसएसपी कंवरदीप कौर

सरकार 5 दिन बाद भी परिवार को पोस्टमॉर्टम के लिए राजी नहीं कर पाई। सरकार के सामने सबसे बड़ी उलझन यही है कि कैसे परिवार को पोस्टमॉर्टम के लिए राजी किया जाए, ताकि अंतिम संस्कार हो सके। चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर दिवंगत आईपीएस की आईएएस अफसर पत्नी अमनीत पी. कुमार से मिलने के लिए सरकारी आवास पर पहुंची हैं।