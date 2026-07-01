Punjab Crime News : पुलिस ने गैंगवार को टाला, चार काबू, पिस्तौल बरामद

गिरफ्तार आरोपी आपराधिक नेटवर्क से जुड़े, हालिया आपराधिक मामले में थे वांछित

Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़/बठिंडा : एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब ने बठिंडा में सरहिंद नहर लिंक रोड के पास हुई संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद चार आरोपियों को दो आधुनिक पिस्तौलों सहित गिरफ्तार किया है।

यह जानकारी देते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुरदीप सिंह उर्फ काला, सुखचैन सिंह उर्फ पिल्ला और गुरविंदर सिंह उर्फ माणा, सभी निवासी गांव सलाबतपुरा, बठिंडा तथा जशनप्रीत उर्फ जस्सी निवासी गांव दुल्लेवाला, बठिंडा के रूप में हुई है। बरामद हथियारों में एक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल और एक .30 बोर पिस्तौल सहित पांच जिंदा कारतूस तथा दो खोखे बरामद किए गए हैं।

शुरुआती जांच में यह जानकारी आई सामने

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी एक आपराधिक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और बठिंडा के थाना भगता भाईका में दर्ज एक हालिया आपराधिक मामले में वांछित थे। डीजीपी ने कहा कि इस मामले में अन्य आरोपियों की पहचान करने तथा इस व्यापक आपराधिक नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए उनके आगे-पीछे के संबंधों की जांच की जा रही है।

इस तरह मिली पुलिस को सफलता

कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एजीटीएफ प्रमोद बान ने बताया कि पुख्ता सूचना के आधार पर एजीटीएफ बठिंडा की पुलिस टीम दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा कर रही थी। बठिंडा के गांव गोबिंदपुरा के पास सरहिंद नहर लिंक रोड पर पुलिस पार्टी को देखकर आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में पुलिस पार्टी पर गोलियां चला दीं। उन्होंने बताया कि एजीटीएफ के जवानों ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की।

फायरिंग में एक आरोपी हुआ घायल

इस दौरान आरोपी गुरविंदर उर्फ माणा के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। वहीं पुलिस पार्टी की सरकारी मारुति अर्टिगा वाहन पर भी दो गोलियां लगीं। घायल आरोपी का स्थानीय सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। एडीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी अपने प्रतिद्वंद्वी गैंग के एक सदस्य की हत्या करने जा रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और उनके खिलाफ हत्या के प्रयास, डकैती, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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