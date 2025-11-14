Rohtak Encounter: रोहतक में पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़, डबल मर्डर के मुख्यारोपी के पैर में लगी गोली

गांव बलियाना में रंजिशन पिता-पुत्र की गोली मारकर की थी हत्या

Rohtak Encounter, (आज समाज), रोहतक: हरियाणा के रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। अन्य दो आरोपियों को भी चोटें लगी हैं। इसके बाद पुलिस ने तीनों को काबू करके इलाज के लिए पीजीआई में भर्ती करवाया। बदमाशों पर रोहतक के गांव बलियाना में पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। डबल मर्डर के मुख्य आरोपी संजय के पैर में गोली लगी है।

बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग

रोहतक पुलिस के मुताबिक, सूचना मिली कि बलियाणा में डबल मर्डर मामले में 3 आरोपी आईएमटी एरिया में घूम रहे है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपियों को रोकने का प्रयास किया। मगर, आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर फायरिंग की, जिसमें मुख्य आरोपी संजय के पैर में गोली लगी। वहीं उसके साथी वीरेंद्र और रोहित के पैर में भी चोट लगी है।

7 नवंबर को की थी पिता-पुत्र की हत्या

बता दें कि गांव बलियाना निवासी धर्मबीर और उनके बेटे दीपक की 7 नवंबर को गांव के ही रहने वाले आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के दौरान दीपक अपने दोस्तों के साथ चौकीदार की बैठक में था, जबकि धर्मबीर घर पर ही अपने छोटे भाई के साथ मौजूद था। आरोपी पहले चौकीदार की बैठक में पहुंचे, जहां दीपक से उसके पिता का नाम पूछकर छाती में गोली मार दी। उसके बाद घर आकर धर्मबीर को गोली मारी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी।

2023 से शुरू हुई रंजिश

ग्रामीणों ने बताया कि 2023 में सचिन उर्फ सागर ने किरयाणा दुकानदार जगबीर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से जगबीर के परिवार और उसके भाइयों को हत्या के आरोपी सचिन के भाई दीपक और पिता धर्मबीर लगातार धमकी दे रहे थे। जगबीर की हत्या के बाद परिवार के लोगों का गांव में रहना मुश्किल हो गया था, जिसके कारण उन्हें गांव छोड़ना पड़ा।

