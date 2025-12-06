POCO C85 Launch : 5G स्मार्टफोन 6000mAh की बड़ी बैटरी पैक के साथ जल्द होगा लॉन्च

POCO C85 5G Smartphone, आज समाज : अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो आपको अच्छा बैटरी बैकअप दे, तो Poco अपना आने वाला Poco C85 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो भारत में 9 दिसंबर, 2025 को लॉन्च होने वाला है। तो 3 दिन के अंदर आप इस स्मार्टफोन को भारत में खरीद पाएंगे। स्मार्टफोन के मिस्टिक पर्पल, स्प्रिंग ग्रीन और पावर ब्लैक कलर में आने की पुष्टि हुई है। इसमें MediaTek Dimensity 6100+ 5G प्रोसेसर मिलने की भी पुष्टि हुई है। आने वाले Poco C85 5G फ़ोन के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना चाहिए।

106 घंटे तक का म्यूज़िक प्लेबैक

Poco C85 5G स्मार्टफोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी पैक मिलने की पुष्टि हुई है और यह आपको आसानी से 106 घंटे तक का म्यूज़िक प्लेबैक देती है। साथ ही, इसे जल्दी चार्ज करने के लिए कंपनी 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देती है और आप 10W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट की मदद से अपने दूसरे डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं।

ड्यूल कैमरा सेटअप

Poco C85 5G स्मार्टफोन के पिछले हिस्से में आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 50MP मेन सेंसर AI कैमरा + 2MP सेकेंडरी लेंस शामिल है, जबकि फ्रंट में आपको 8MP या 13MP सेल्फी कैमरा मिल सकता है – यह अभी कन्फर्म नहीं है।

6.9 इंच IPS LCD डिस्प्ले

Poco C85 5G स्मार्टफोन में HD+ रिज़ॉल्यूशन वाला 6.9 इंच का बड़ा IPS LCD डिस्प्ले होगा और इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा। फोन में IP64 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग और सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने की भी उम्मीद है।

प्रोसेसर

Poco C85 5G स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 6100+ 5G प्रोसेसर मिलने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही, स्मार्टफोन 6GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा जिसे माइक्रोSD कार्ड से बढ़ाया जा सकेगा। इसके साथ ही, RAM वर्चुअल RAM एक्सपेंशन को भी सपोर्ट कर सकता है। स्मार्टफोन के Android 15 पर आधारित Xiaomi HyperOS 2 पर चलने की उम्मीद है, हालांकि कुछ सोर्स Android 16 का भी सुझाव देते हैं।

