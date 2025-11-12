PNR Status On Whatsapp : WhatsApp पर चेक करे अपना PNR स्टेटस यात्रियों के लिए नयी सुविधा शुरू

PNR Status On Whatsapp(आज समाज) : भारतीय रेलवे रेल यात्रियों की सुविधा के लिए कई नए फ़ीचर्स शुरू कर रहा है। अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप WhatsApp के ज़रिए अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है; बस अपना मोबाइल नंबर बताएँ।

इस फ़ीचर से आप घर बैठे ही आसानी से लाइव ट्रेन स्टेटस और PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि आपको रेलवे की वेबसाइट खोलने की भी ज़रूरत नहीं है; आप WhatsApp के ज़रिए ही इसे चेक कर सकते हैं। आप WhatsApp के ज़रिए लाइव ट्रेन स्टेटस और PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं।

PNR और लाइव ट्रेन स्टेटस

IRCTC के इस फ़ीचर से आप WhatsApp के ज़रिए PNR और लाइव ट्रेन स्टेटस चेक कर पाएँगे। इसमें बस कुछ ही मिनट लगेंगे। आप यात्रा के दौरान खाना ऑर्डर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे IRCTC ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रेन में आपकी सीट पर आपका खाना डिलीवर हो जाएगा।

कैसे करें सुविधा का उपयोग

IRCTC WhatsApp चैटबॉट का लाभ उठाने के लिए, कुछ आसान चरणों का पालन करें।

Railofy WhatsApp चैटबॉट नंबर +91-9881193322 को अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करें।

इसके बाद, WhatsApp और अपनी संपर्क सूची अपडेट करें।

Railofy चैट विंडो पर जाएँ और अपना 10 अंकों का PNR नंबर भेजें।

इसके बाद आपको रीयल-टाइम अलर्ट, ट्रेन की जानकारी और लाइव अपडेट प्राप्त होंगे।

