PNB Account Holder (आज समाज) पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अपने उन लाखों ग्राहकों को सीधी चेतावनी जारी की है, जिनके केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) अपडेट 30 सितंबर, 2025 तक होने थे। आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक) के सख्त निर्देशों के तहत, बैंक ने इन सभी ग्राहकों को 30 नवंबर, 2025 तक अपना केवाईसी पूरा करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप इस महत्वपूर्ण कार्य को इस समय सीमा तक पूरा नहीं करते हैं, तो बैंक आपके खाते पर लेन-देन प्रतिबंध लगा सकता है।

इसका मतलब है कि आपका खाता सक्रिय रहेगा, लेकिन आपको निकासी, जमा या डिजिटल लेनदेन (यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस) करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह गूगल सर्च-फ्रेंडली सामग्री बताएगी कि केवाईसी क्यों महत्वपूर्ण है और इसे घर बैठे कैसे पूरा किया जाए।

केवाईसी ग्राहक की पहचान और सत्यापन की एक आधिकारिक प्रक्रिया

केवाईसी, या “अपने ग्राहक को जानें”, बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ग्राहक की पहचान और सत्यापन की एक आधिकारिक प्रक्रिया है। RBI का स्पष्ट मानना ​​है कि अधूरे या पुराने KYC से बैंकिंग धोखाधड़ी, फर्जी खाते, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर वित्तीय अपराधों का खतरा काफी बढ़ जाता है।

इसलिए, बैंकों को अपने ग्राहकों के KYC को समय-समय पर अपडेट करना आवश्यक है। जिन ग्राहकों के दस्तावेज़ अप्रचलित हो गए हैं, जिनके पते बदल गए हैं, या जिनकी पहचान सत्यापित नहीं हुई है, उन्हें यह प्रक्रिया तुरंत पूरी करनी होगी।

किस ग्राहक को अपना KYC अपडेट करना आवश्यक है

PNB द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, जिन ग्राहकों के खातों में 30 सितंबर, 2025 तक KYC अपडेट होना था, उन्हें तुरंत अपने दस्तावेज़ जमा करने होंगे। इस सूची में मुख्य रूप से वे ग्राहक शामिल हैं जिनके पते बदल गए हैं, जिनके पहचान पत्र की समय सीमा समाप्त हो गई है, जिनके मोबाइल नंबर पंजीकृत या अपडेट नहीं हैं, जिनके पैन कार्ड उनके खातों से लिंक नहीं हैं, या जिनके खातों में पहले KYC की कमियाँ पाई गई हैं। इन ग्राहकों को तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

आवश्यक दस्तावेज़

अपना KYC अपडेट करने के लिए, आपको मूल पहचान और पते का प्रमाण जमा करना होगा। इनमें पहचान प्रमाण के लिए आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक शामिल है; पते के प्रमाण के लिए उपरोक्त दस्तावेज़ों में से कोई एक, बिजली/गैस का बिल या बैंक स्टेटमेंट। इसके अतिरिक्त, पैन कार्ड (या फॉर्म 60), एक हालिया पासपोर्ट आकार का फोटो और कुछ खातों के लिए आय प्रमाण आवश्यक है।

केवाईसी अपडेट करने के तरीके

पीएनबी ने अपने ग्राहकों को शाखा जाने की असुविधा से बचाते हुए, केवाईसी अपडेट करने के कई आसान और डिजिटल तरीके उपलब्ध कराए हैं।

ग्राहक अपने मोबाइल ऐप, पीएनबी वन पर केवाईसी अपडेट सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, जहाँ दस्तावेज़ सीधे अपलोड किए जा सकते हैं।

इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉग इन करके, ग्राहक “केवाईसी अपडेट करें” अनुभाग के अंतर्गत सभी दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं।

केवाईसी अपडेट से संबंधित प्रारंभिक जानकारी या स्थिति अपडेट पीएनबी के व्हाट्सएप बैंकिंग नंबर और एसएमएस सेवा के माध्यम से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

ग्राहक अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपनी होम ब्रांच में दस्तावेज़ भेज सकते हैं या डाक द्वारा भेज सकते हैं।

यदि डिजिटल माध्यम से संभव नहीं है, तो केवाईसी दस्तावेज़ किसी भी नज़दीकी पीएनबी शाखा में जाकर भौतिक रूप से जमा किए जा सकते हैं।

30 नवंबर की समयसीमा

अगर ग्राहक 30 नवंबर की समयसीमा तक अपना केवाईसी अपडेट नहीं कराते हैं, तो आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक उनके खाते को “आंशिक रूप से फ्रीज” कर सकता है।

खाते से निकासी प्रतिबंधित हो सकती है।

यूपीआई, आईएमपीएस और एनईएफटी/आरटीजीएस जैसे डिजिटल भुगतान सीमित या पूरी तरह से अवरुद्ध हो सकते हैं।

नई चेकबुक या एटीएम कार्ड जारी नहीं किए जाएँगे।

बड़ी राशि के लेनदेन पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

इसलिए, बिना किसी असुविधा के अपनी बैंकिंग सेवाओं का उपयोग जारी रखने के लिए, ग्राहकों को अपना केवाईसी तुरंत अपडेट करवाना चाहिए।

