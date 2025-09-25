PM Modi Rajasthan Visit: कांग्रेस के राज में लूट ही लूट थी, भाजपा के शासन में बचत ही बचत

PM Modi Rajasthan Visit
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

PM Modi In Banswara Rajasthan, (आज समाज), जयुपर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर थे और उन्होंने बांसवाड़ा से प्रदेश को कई करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाईं। उन्होंने नए जीएसटी सुधारों के तहत देशवासियों से एक बार फिर भारत में बनी चीजें ही खरीदने की अपील की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

कांग्रेस के राज में ज्यादा टैक्स वसूला गया

प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा के नापला में प्रोजेक्ट्स की सौगात देने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में जहां देखो वहां लूट ही लूट थी। उनके राज में ज्यादा टैक्स वसूला गया। वहीं भाजपा सरकार के शासन में बचत ही बचत है। इसी ख़ुशी में  इन दिनों देश जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है।

जीएसटी सुधारों से जनता को मिली है और राहत 

पीएम ने कहा, 2017 में जब जीएसटी लागू किया गयाा था, उस समय लोगों को राहत मिली थी और अब जीएसटी सुधारों से देश की जनता को और राहत मिली है और इसी खुश्ीा में देश उत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री ने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि जो भी बेचा जाए वह स्वदेशी हो। देश के लोग भी जो भी खरीदें वह स्वदेशी यानी देश में बना हो।

देशवासी भारत में बने सामान को दें प्राथमिकता

पीएम ने कहा, भले कंपनी किसी और राष्ट्र की हो लेकिन सामान भारत में बना हो। देशवासी उसी को प्राथमिकता दें। एक बार फिर उन्होंने सभी दुकानदारों से आग्रह किया कि वे अपनी-अपनी दुकानों पर स्वदेशी के बोर्ड लगाएं और गर्व से कहेें ये स्वदेशी है।

जीएसटी सुधारों में सीमेंट के बैग पर टैक्स मात्र 50 रुपए 

मोदी ने कहा, कांग्रेस के शासन में 60 हजार मूल्य की बाइक पर 19 हजार रुपए से अधिक का टैक्स वसूला जाता था जो अब 10 हजार रुपए लगाया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि 9 हजार रुपए की अब बचत हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, सीमेंट के 300 रुपए के बैग पर कांग्रेस 90 रुपए बतौर टैक्स वसूल करती थी। अब नए जीएसटी सुधारों में ये टैक्स मात्र 50 रुपए है। इस कारण देश में सब जगह उत्सव मनाया जा रहा है।

