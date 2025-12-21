PM Assam Visit: प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी के स्वाहिद स्मारक क्षेत्र में असम आंदोलन के शहीदों को दी श्रद्धांजलि

PM Modi Assam Visit Updates, (आज समाज), गुवाहाटी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi) के असम दौरे का आज दूसरा दिन है और उन्होंने गुवाहाटी (Guwahati) के पश्चिम बोरागांव (Boragaon) में शहीद स्मारक क्षेत्र का दौरा कर असम आंदोलन (Assam movement) के शहीदों (martyrs) को श्रद्धांजलि दी है। वह गुवाहाटी में ‘परीक्षा पे चर्चा’ (Priksha Pe Charcha) कार्यक्रम के तहत असम के 25 मेधावी छात्रों से बातचीत करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी (Brahmaputra River) में एक क्रूज (Cruise) पर यह बातचीत होगी, जो परीक्षाओं से पहले छात्रों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत के लिए एक अनोखा माहौल होगा।

डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में करेंगे इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन

प्रधानमंत्री बाद में दिन में डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले एक उर्वरक संयंत्र का नींव पत्थर रखेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन को मजबूत करने और कृषि विकास को बढ़ावा देना है। शनिवार को प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया।

एक नए प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा पूर्वोत्तर भारत

प्रधानमंत्री ने नए टर्मिनल परिसर के प्रवेश द्वार पर भारत रत्न लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई की प्रतिमा का भी अनावरण किया, और इस महान नेता और असम के पहले मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री उद्घाटन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि असम और पूरा पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए एक नए प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है। उन्होंने इस अवसर को असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और प्रगति का उत्सव बताया, और कहा कि चल रहा परिवर्तन बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है।

असम की भूमि से मेरा गहरा लगाव

पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि जब प्रगति की रोशनी लोगों तक पहुंचती है, तो जीवन के हर रास्ते नई ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। उन्होंने कहा कि असम की भूमि से उनका गहरा लगाव, यहां के लोगों का प्यार और स्नेह, और विशेष रूप से असम और पूर्वोत्तर की माताओं और बहनों का स्नेह और अपनापन उन्हें लगातार प्रेरित करता है और क्षेत्र के विकास के लिए सामूहिक संकल्प को मजबूत करता है।

असम के विकास में जोड़ा जा रहा एक नया अध्याय

प्रधामनंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आज, एक बार फिर, असम के विकास में एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। आधुनिक एयरपोर्ट्स की सुविधाएं और उन्नत कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा किसी भी राज्य के लिए नई संभावनाओं और अवसरों के प्रवेश द्वार के रूप में काम करते हैं, और लोगों के बीच बढ़ते आत्मविश्वास और भरोसे के स्तंभ के रूप में खड़े होते हैं। उन्होंने कहा, जब लोग असम में शानदार राजमार्गों और एयरपोर्ट्स का निर्माण देखते हैं, तो वे स्वयं मानते हैं कि असम के लिए सच्चा न्याय शुरू हो गया है।

