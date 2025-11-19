PM Modi News : पीएम आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि योजना की किस्त

By
Harpreet Singh
-
0
49
किसानों को मिलेगा योजना की 21वीं किस्त का फायदा, देश भर के लगभग नौ करोड़ किसानों के खाते में आएंगे पैसे

PM Modi News (आज समाज), नई दिल्ली : देश भर के करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में आज पीएम किसान योजना के दो हजार रुपए जमा होंगे। स्वंय पीएम मोदी एक कार्यक्रम के तहत आज 21वीं किस्त कोयंबटूर से जारी करेंगे। पीएम मोदी डीबीटी के माध्यम से न सिर्फ किस्त जारी करेंगे बल्कि, किसानों से संवाद भी करेंगे। ज्ञात रहे कि पीएम मोदी यह कई बार दोहरा चुके हैं कि देश की प्रगति का रास्ता गांव व खेतों से होकर गुजरता है और देश की उन्नति में किसानों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसी के चलते पीएम मोदी ने कुछ साल पहले इस योजना का शुभारंभ किया था जिसका लाभ देश भर के किसान ले रहे हैं।

साल में तीन बार मिलता है लाभ

इस योजना को केंद्र सरकार किसानों के लिए चलाती है। जो किसान इस योजना के लिए पात्र होते हैं वे इस योजना से जुड़ सकते हैं। योजना से जुड़े किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं। जैसे, आज यानी 19 नवंबर 2025 के दिन योजना की 21वीं किस्त जारी होनी है। अगर आप भी इस योजना से जुड़े हैं तो आपको भी आज 21वीं किस्त का लाभ मिलेगा, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जो इस किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं।

कभी भी योजना से जुड़ सकते हैं किसान

अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़ते हैं, तो आपको योजना के अंतर्गत आने वाले कुछ कामों को करवाना होता है। जो योजना के लिहाज से जरूरी होते हैं। जैसे, भू-सत्यापन का काम जिसमें किसानों की खेती योग्य भूमि का वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर आपने ये काम नहीं करवाया है तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसी तरह अगर आपने ई-केवाईसी का काम नहीं करवाया है या ये काम अधूरा है तो भी आपकी किस्त अटक सकती है।

इसलिए समय रहते इस काम को करवा लेना चाहिए। पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को आधार लिंकिंग का काम भी करवाना जरूरी होता है जिसमें उन्हें अपने बैंक खाते से आधार लिंक करवाना होता है। अगर ये काम भी नहीं हुआ है, तो भी आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं