PM Modi Gujarat Visit : पीएम गुजरात को देंगे 54 सौ करोड़ की सौगात

आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो दिवसीय दौरा, शाम को करेंगे जनसभा को संबोधित

PM Modi Gujarat Visit (आज समाज), अहमदाबाद : गुजरात के विकास को गति देने के लिए कल यानि 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 5400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आज से अपने दो दिवसीय दौरे पर गुजरात रवाना होंगे। अपने दो दिवसीय गुजरात प्रवास के दौरान जहां पीएम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वहीं वे आज शाम को एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

100 देशों को हाइब्रिड बैटरी निर्यात करेगा भारत

अपने दौरे के दौरान कल यानि 26 अगस्त को सुबह लगभग 10.30 बजे प्रधानमंत्री अहमदाबाद के हंसलपुर में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन करेंगे और 100 देशों को बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात को हरी झंडी दिखाएंगे। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की कई रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसमें 530 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 65 किलोमीटर महेसाणा-पालनपुर रेल लाइन का दोहरीकरण, 860 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 37 किलोमीटर कलोल-कडी-कटोसन रोड रेल लाइन और 40 किलोमीटर बेचराजी-रानुज रेल लाइन का गेज परिवर्तन शामिल है।

ये प्रमुख परियोजनाएं भी होंगी शुरू

पीएम मोदी वीरमगाम-खुदाद-रामपुरा सड़क के चौड़ीकरण का उद्घाटन करेंगे। वह अहमदाबाद-मेहसाणा-पालनपुर मार्ग पर छह लेन वाले वाहन अंडरपास और अहमदाबाद-वीरमगाम मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। सरकार के इन पहलों से इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, परिवहन दक्षता में सुधार होगा और आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। राज्य में विद्युत क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए पीए मोदी उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (यूजीवीसीएल) के अंतर्गत अहमदाबाद, मेहसाणा और गांधीनगर में विद्युत वितरण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।