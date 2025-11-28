PM Welcomes GDP Growth : प्रधानमंत्री ने 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की मजबूत 8.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का स्वागत किया

PM Welcomes GDP Growth | आज समाज नेटवर्क। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवीनतम जीडीपी आंकड़ों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ने 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों और सुधारों के साथ-साथ भारत के लोगों की कड़ी मेहनत और उद्यमशीलता को दर्शाती है। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सुधारों को आगे बढ़ाने और प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे।

मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा

“2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि बहुत उत्साहजनक है। यह हमारी विकासोन्मुखी नीतियों और सुधारों के प्रभाव को दर्शाता है। यह हमारे लोगों की कड़ी मेहनत और उद्यमशीलता को भी दर्शाता है। हमारी सरकार सुधारों को आगे बढ़ाती रहेगी और प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन को आसान बनाती रहेगी।”

