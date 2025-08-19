PM Vikasit Rojgar Yojana Update : प्रधानमंत्री विकासशील रोजगार योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल हुआ लॉन्च मिलेंगे ये शानदार फायदे

PM Vikasit Rojgar Yojana Update (आज समाज) : प्रधानमंत्री विकासशील रोजगार योजना: केंद्र सरकार द्वारा लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए कई सरकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनके तहत लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा रहा है।

आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विकासशील रोजगार योजना शुरू की गई थी। अब इसे लागू कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य आने वाले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से ज़्यादा नए रोज़गार प्रदान करना है। इसके लिए सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ का बजट बनाया है।

जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से इस योजना की घोषणा की थी। अब श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विकासशील रोजगार योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये योजनाएँ भारत को विकसित बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं, जिससे न केवल युवाओं को रोज़गार मिलेगा, बल्कि उन्हें रोज़गार, सुरक्षा और सम्मान भी मिलेगा।

योजना के दो भाग

आपको बता दें कि इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित होने वाली नौकरियों में काम करेंगे। इस योजना के दो भाग हैं, जिसमें भाग A है, जो कर्मचारियों के लाभों के बारे में बताता है। भाग B नियमों के लाभों के बारे में बताता है।

भाग A की बात करें तो यह लाभ उन लोगों को मिलेगा जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों को एक साथ पैसा मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों को एक साथ पैसा मिलेगा। यह राशि लगभग एक महीने के मूल वेतन और डीए के बराबर होगी। इसमें अधिकतम राशि 15 हज़ार रुपये तक है। यह भुगतान दो किश्तों में किया जाएगा। पात्रता के लिए कर्मचारी का मासिक वेतन 1 लाख रुपये से कम होना चाहिए।

भाग B की बात करें तो कंपनियों को नए रोज़गार सृजित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं, हर नए कर्मचारी को 3 हज़ार रुपये प्रति माह तक की मदद मिलेगी। सामान्य क्षेत्र के लिए यह मदद 2 साल तक जारी रहेगी, जबकि विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह 4 साल तक जारी रहेगी।

जानिए क्या है नियम

अगर कंपनी में 50 से कम कर्मचारी हैं, तो कम से कम 2 नए कर्मचारी जोड़ने होंगे। इसके अलावा, अगर कंपनी में 50 या उससे ज़्यादा कर्मचारी हैं, तो कम से कम 5 नए कर्मचारी जोड़ने होंगे। यह रोज़गार कम से कम 6 महीने तक जारी रहना चाहिए।

