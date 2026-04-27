PM Modi Sikkim Visit : पीएम आज सिक्किम को चार हजार करोड़ की देंगे सौगात

कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे

PM Modi Sikkim Visit (आज समाज), नई दिल्ली : देश के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के विकास को आज नई गति प्रधान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की प्रदेश को सौगात देने जा रहे हैं। अपने दौरे के दौरान पीएम सिक्कम को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी सिक्किम को बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन और कृषि जैसे क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम नामची के यांगांग में 100 बेड के आयुर्वेद अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। एनआईटी देओराली में 30 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन करेंगे।

इस तरह रहेगा पीएम दौरे का कार्यक्रम

27 अप्रैल को दोपहर लगभग तीन बजे गंगटोक पहुंचेंगे। 28 अप्रैल को सुबह लगभग 9:30 बजे प्रधानमंत्री गंगटोक स्थित आॅर्किडेरियम का दौरा करेंगे। राज्य की पारिस्थितिक और पुष्प विरासत को प्रदर्शित करने के लिए स्वर्णजयंती मैत्री मंजरी पार्क को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व स्तरीय आॅर्किड अनुभव केंद्र के रूप में विकसित किया गया है।

पीएम रैली से पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा

पश्चिम बंगाल में इन दिनों सियासी पारा चरम पर है। पहले दौर का मतदान संपन्न हो चुका है और दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार शिखर पर है। इसी बीच राज्य के उत्तर 24 परगना जिले में रविवार रात को भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है मामला तब बड़ा जब भाजपा समर्थकों ने टीएमसी समर्थकों पर प्रधानमंत्री के पोस्टर और भाजपा के झंडे उतारने का आरोप लगाया। हलकी बहस ने देखते ही देखते बड़ी हिंसक वारदात का रूप धारण कर लिया। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की सूचना है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी, फायरिंग और बमबारी होने की भी सूचना है।

आज होनी है पीएम की जनसभा

यह घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोमवार को होने वाली जनसभा से कुछ घंटे पहले हुई। मामले में जगद्दल पुलिस स्टेशन के सामने तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए। भाजपा कार्यकतार्ओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने जगद्दल इलाके में उनके प्रचार सामग्री का अपमान किया। इसके बाद दोनों पक्षों के समर्थक पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गए। वहां उनके बीच तीखी बहस हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। स्थानीय पुलिस इस स्थिति को संभालने में काफी मशक्कत करती दिखी।

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