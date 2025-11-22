PM Swanidhi Yojana : प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी संचालकों को पार्षद जसवंत पंवार सैनी ने वितरित किए ऋण

Faridabad News, आज समाज, फरीदाबाद। बल्लभगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग चावला कालोनी स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) बैंक परिसर में प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को लोन वितरित किए गए। इस अवसर मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद जसवंत पंवार सैनी उपस्थित रहे।

पार्षद श्री पंवार का भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के मुख्य बैंक प्रबंधक सौरभ शर्मा व राम कुमार कौशिक ने बुके देकर व शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस अवसर पर पार्षद श्री पंवार ने लगभग एक दर्जन लाभार्थियों को ऋण के प्रमाण पत्र वितरित किए।

वित्तीय सहायता देने के लिए एक माइक्रो-क्रेडिट योजना

पार्षद जसवंत पंवार सैनी ने उपस्थित लाभार्थियों व अन्य लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शहरी रेहड़ी-पटरी वालों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक माइक्रो-क्रेडिट योजना है, जिसे 1 जून 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के तहत रेहड़ी.पटरी वालों को बिना गारंटी के 10000 तक का कार्यशील पूंजी ऋण मिलता है, जिसे समय पर चुकाने पर 20000 और 50000 तक का ऋण भी मिल सकता है।

डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा

यह योजना डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा देती है, जिसके लिए कैशबैक के रूप में 100 प्रति माह तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल दलाल ने बताया कि यह योजना शहरी रेहड़-पटरी विक्रेताओं को औपचारिक ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना। पहला ऋण 10,000 तक (1 साल की अवधि के लिए)।

दूसरा ऋण 20, 000 तक (18 महीने की अवधि के लिए)। तीसरा ऋण50,000 तक 36 महीने की अवधि के लिए। ब्याज सब्सिडी नियमित पुनर्भुगतान पर 10,000, 20000 और 50000 तक के ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलती है। निर्धारित संख्या में डिजिटल लेनदेन करने पर प्रति माह 100 तक का कैशबैक मिलता रहेगा। इस अवसर पर फरीदाबाद जिले के विभिन्न एसबीआई बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे।

यह भी पढे : Faridabad News : स्मार्ट सिटी में बिना पंजीकरण के चल रहा पुरानी कारों का कारोबार