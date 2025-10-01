PM Suraksha Bima Yojana : पॉलिसी के तहत 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस क्लेम मात्र 20 रुपये देने होंगे सालाना

PM Suraksha Bima Yojana(आज समाज) : केंद्र सरकार की एक बेहतरीन योजना के तहत, आप सालाना 20 रुपये देकर 2 लाख रुपये तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस पा सकते हैं। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) है। भगवान न करे, अगर कोई दुर्घटना हो जाए, तो आप इस पॉलिसी के तहत 2 लाख रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं। दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपये मिलते हैं। इसके अलावा, अगर दुर्घटना से कोई विकलांग हो जाता है, तो भी इस पॉलिसी के तहत क्लेम किया जा सकता है।

कम प्रीमियम पर इंश्योरेंस कवरेज

केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दुर्घटना की स्थिति में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) शुरू की थी। यह एक्सीडेंट इंश्योरेंस योजना बहुत कम प्रीमियम पर इंश्योरेंस कवरेज देती है। यह योजना 9 मई, 2015 को शुरू की गई थी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत, सिर्फ़ 20 रुपये सालाना में 2 लाख रुपये तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। यह राशि हर साल आपके आधार से लिंक बैंक खाते से अपने आप कट जाती है। पीएमएसबीवाई का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को इंश्योरेंस कवरेज देकर समाज के सभी वर्गों के भविष्य को सुरक्षित करना है।

राशि हर साल बैंक खाते से अपने आप कट जाती है

क्लेम राशि

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 साल के लोगों को एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज देती है। 20 रुपये का सालाना प्रीमियम 2 लाख रुपये का मेडिकल कवरेज देता है। इंश्योरेंस राशि हर साल 1 से 31 मई के बीच खाते से कट जाती है। यह इंश्योरेंस कवरेज विकलांगता को भी कवर करता है। बीमाधारक की मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपये मिलते हैं।

पीएमएसबीवाई के तहत क्लेम की जानकारी को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है: अगर दुर्घटना से मृत्यु होती है, तो 2 लाख रुपये की पूरी राशि दी जाती है। अगर दुर्घटना में दोनों आँखें, दोनों हाथ या दोनों पैर खराब हो जाते हैं, तो भी ₹2 लाख का भुगतान किया जाता है। इसी तरह, अगर एक आँख, एक हाथ या एक पैर खराब हो जाता है, तो ₹2 लाख का क्लेम मिलता है। अगर एक आँख, या सिर्फ़ एक हाथ या एक पैर खराब होता है, तो ₹1 लाख की राशि दी जाती है।

पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ सामान्य शर्तें पूरी होनी चाहिए। आपका किसी भी बैंक में आधार कार्ड से जुड़ा सेविंग अकाउंट होना चाहिए। आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए, क्योंकि 70 साल के बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि आवेदक को ऑटो-डेबिट के लिए सहमति देनी होगी, ताकि प्रीमियम की राशि अपने आप कट सके।

ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन

आप नेटबैंकिंग के ज़रिए ऑनलाइन PMSBY योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए, आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर फॉर्म लेना होगा। आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी, जैसे नॉमिनी का नाम, सही-सही भरें। सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ आवेदन फॉर्म बैंक में जमा करें। फॉर्म जमा करने के बाद, आपको बैंक से एक रसीद मिलेगी।

दस्तावेज़ और शिकायत नंबर

इस योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों में आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड से जुड़ा बैंक अकाउंट और बीमा प्रीमियम के ऑटो-डेबिट के लिए सहमति पत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित शिकायतों के लिए राष्ट्रीय टोल-फ़्री नंबर 1800-180-1111 / 1800-110-001 है।

