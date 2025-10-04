PM SETU Scheme Update : 20 लाख युवा योजना के माध्यम से प्राप्त करेंगे रोज़गार योग्य कौशल

PM SETU Scheme Update(आज समाज): बिहार सहित देश भर के 1,000 आईटीआई संस्थानों को आधुनिक और उद्योग-अनुकूल बनाने के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की गई है। यह योजना पटना और दरभंगा क्लस्टर आईटीआई के साथ-साथ देश भर में आईटीआई प्रशिक्षण की गुणवत्ता को उन्नत करेगी और शिक्षण परिणामों को बेहतर बनाएगी।

देश भर में आईटीआई प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में पीएम सेतु योजना का शुभारंभ किया। आइए इस योजना के बारे में और जानें।

कुशल कार्यबल विकसित करना

पीएम सेतु योजना का उद्देश्य देश भर के आईटीआई संस्थानों को उद्योग जगत की माँगों के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने, उद्योगों के साथ साझेदारी को मज़बूत करने और संस्थान विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने हेतु सशक्त बनाना है। इसका उद्देश्य इन संस्थानों को सरकार के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप कुशल कार्यबल विकसित करने में सक्षम बनाना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आईटीआई संस्थान देश की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बदलते समय और तेज़ी से बदलते रोज़गार के स्वरूप को देखते हुए, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी छात्रों की आधुनिक पाठ्यक्रमों तक पहुँच हो।

पीएम सेतु योजना का उद्देश्य क्या है?

आईटीआई प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार

शिक्षण परिणामों को मज़बूत करना

उद्योग की माँगों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना

आईटीआई संस्थानों का समग्र विकास

इसका उद्देश्य उन्हें आकांक्षी और आधुनिक संस्थानों के रूप में विकसित करना है।

200 हब और 800 स्पोक शामिल

इस योजना के तहत, देश भर के 1,000 आईटीआई संस्थानों, जिनमें 200 हब और 800 स्पोक शामिल हैं, को 60,000 करोड़ रुपये के निवेश से उन्नत किया जाएगा। इन उन्नत संस्थानों में मॉडल प्रयोगशालाएँ युवाओं को रोज़गार योग्य कौशल प्रदान करेंगी। अगले पाँच वर्षों में, लगभग 20 लाख युवा इस योजना के माध्यम से रोज़गार योग्य कौशल प्राप्त करेंगे।

राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, पहले चरण में चयनित क्लस्टरों के लिए उद्योग भागीदारों को शामिल किया जाएगा। लुधियाना, कानपुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद और चेन्नई में पाँच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएँगे। ये केंद्र वैश्विक साझेदारी की मदद से उन्नत प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, पीएम सेतु के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

