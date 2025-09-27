PM Odisha Visit: प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा को दी करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की सौगात

PM Modi Today In Odisha, (आज समाज), भुवनेश्वर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा दौरे पर हैं और उन्होंने झारसुगुड़ा जिले से राज्य को 60 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। यानी पीएम थोड़ी देर पहले झारसुगुड़ा पहुंचे और यहां प्रदेश के राज्यपाल कम्भांपति हरि बाबू, व मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं को उद्घाटन व शिलान्यास किया। कार्यक्रम वीर सुरेन्द्र साई एयरपोर्ट के समीप स्थित अमलीपाली मैदान में आयोजित किया गया है।

अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई

पीएमओ के अनुसार मोदी ने कुल 60,000 करोड़ रुपए की रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास व क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली अलग-अलग परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है। इससे औद्योगिक क्षेत्र, सामाजिक विकास व रेलवे और सड़क आदि ढांचा मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन ओडिशा और गुजरात के बीच चलेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा एनडीए शासित आठ राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।

माताओं व बहनों का अशीर्वाद ही सबसे बड़ी शक्ति

प्रधानमंत्री ने विभिन्न प्रोजेक्ट्स की सौगात देने के बाद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान नवरात्र के त्योहार का जिक्र किया। भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनवाईं। पीएम ने जनसभा में मौजूद लोगों से कहा, इन दिनों नवरात्रे चल रहे हैं और इस मौके पर मुझे मां रामोचंडी की इस पवित्र धरती पर आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा, सभा में पहुंची माताएं व बहनों को मेरा धन्यवादा। इनका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।

15 महीनों में ओडिशा का पीएम का छठा दौरा

पीएम ने कहा, ओडिशा के लोगों ने पिछले जून-2024 में राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाकर शानदार फैसला किया है। आज इसी की वजह से प्रदेश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, डबल इंजन की सरकार की बदौलत ही आज एक बार फिर राज्य को हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का तोहफा मिला है। बता दें कि पीएम का बीते 15 महीनों में ओडिशा का यह छठा दौरा था। झारसुगुड़ा में वह पहली बार पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर महिलाएं व बच्चे बेहद उत्सुक दिखे। महिलाओं ने पीएम को स्थानीय कलाकृति भेंट की।

