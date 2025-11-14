PM Modi Congrats Nitish Kumar, (आज समाज), नई दिल्ली : बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गदगद होते नजर आये। इस जीत पर पीएम मोदी का पहला रिएक्शन सामने आया है, जिस पर उन्होंने कहा कि यह विकास और सुशासन की जीत हुई है।

सामाजिक न्याय और जनकल्याण की भावना की जीत

पीएम ने आगे कहा कि “यह सामाजिक न्याय और जनकल्याण की भावना की जीत है। बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत-बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। यह प्रचंड जनादेश हमें जनता-जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा।” इसके साथ ही पीएम मोदी ने एनडीए के सभी दलों को बधाई भी दी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हार्दिक बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सभी दलों को बधाई देते हुए कहा कि “एनडीए ने राज्य का चौतरफा विकास किया है। इसलिए लोगों ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे विजन को देखते हुए हमें भारी बहुमत दिया है। पीएम ने आगे कहा कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए परिवार के हमारे सहयोगी चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी को इस जबरदस्त जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूं.”

विपक्ष के हर झूठ का मजबूती से जवाब दिया

“मैं एनडीए के प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम किया है. उन्होंने जनता के बीच जाकर हमारे विकास के एजेंडे को सामने रखा और विपक्ष के हर झूठ का मजबूती से जवाब दिया. मैं उनकी हृदय से सराहना करता हूं.” “आने वाले समय में हम बिहार के विकास, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य की संस्कृति को नई पहचान देने के लिए बढ़-चढ़कर काम करेंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यहां की युवा शक्ति और नारी शक्ति को समृद्ध जीवन के लिए भरपूर अवसर मिले.”

