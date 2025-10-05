Pm Narendra Modi Haryana Visit: नायब सैनी सरकार के एक साल पूरा होने पर 17 अक्टूबर को हरियाणा आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी

सोनीपत में होगा कार्यक्रम, पीएम के दौरे को लेकर सीएम ने 9 अक्टूबर बुलाई कैबिनेट की बैठक

Pm Narendra Modi Haryana Visit, (आज समाज), चंडीगढ़: 17 अक्टूबर को हरियाणा में नायब सरकार के दूसरे टर्म का एक साल पूरा हो रहा है। इस दिन को खास बनाने के लिए पीएम मोदी को हरियाणा आने का निमंत्रण दिया गया है। कहा जा रहा है कि निमंत्रण को पीएम ने स्वीकार कर लिया है और वह 17 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने इस बात की पुष्टि की है। कार्यक्रम सोनीपत में होगा। पीएम मोदी के आगमन को लेकर सरकार तैयारियों में जुट गई है।

सीएम नायब सैनी ने 9 अक्टूबर को दिल्ली स्थित हरियाणा निवास में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके बाद यहीं विधायक दल की मीटिंग होगी। इसमें यह तय किया जाएगा कि पीएम से किन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन व शिलान्यास कराया जाए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2014 से लेकर अब तक 16 बार हरियाणा का दौरा कर चुके हैं। अब यह उनका 17वां दौरा होगा।

लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी कर सकते है पीएम

चर्चा है कि पीएम हरियाणा सरकार की 2100 रुपए महीने वाली लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त भी महिला लाभार्थियों को अपने हाथों से दें सकते हैं। इससे पहले पहले पीएम मोदी के अनिल विज के हलके अंबाला कैंट में आने की चर्चा थी। इसकी बड़ी वजह ये थी कि यहां 600 करोड़ की लागत से बन रहे वार मेमोरियल (वीर शहीदी स्मारक) और डोमेस्टिक एयरपोर्ट का पीएम के हाथों उद्घाटन करवाया जा सके, लेकिन अब कार्यक्रम में बदलाव किया गया है।

सीएम ने दिया था हरियाणा आने का न्योता

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अभी एक अक्टूबर को दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर गए थे। इस दौरान शाम के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री से लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी चर्चा की थी। पीएम ने ऐप लॉन्चिंग के बाद योजना से संबंधित फीडबैक भी लिया था। सीएम ने इस दौरान प्रधानमंत्री को हरियाणा आने का न्योता भी दिया था।