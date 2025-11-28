Goa Breaking, (आज समाज), : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गोवा में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान राम प्रतिमा का अनावरण किया। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भगवान श्रीराम की जिस प्रतिमा का अनावरण किया है वह प्रतिमा 77 फीट ऊंची है। वहीं इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे कांस्य (Bronze) की धातु से तैयार किया गया है, जिसका अनावरण श्री संस्थान गोकर्ण परतगली जीवोत्तम मठ में किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी शुक्रवार को गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष के उत्सव ‘सार्ध पंचशतामनोत्सव’ में शामिल हुए। तत्पश्चात वर्षगांठ समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत ऐतिहासिक अवसर है। बीते 550 वर्षों में इस संस्था ने समय के कितने ही चक्रवात झेले. युग बदला, दौर बदला, देश और समाज में कई परिवर्तन हुए लेकिन बदलते युगों और चुनौतियों के बीच भी इस मठ ने अपनी दिशा नहीं खोई. यह मठ लोगों को दिशा देने वाला केंद्र बनकर उभरा है।

Updating….

ये भी पढ़ें: Hongkong Fire Update : आगजनी की घटना में मृतकों का आंकड़ा 128 पर पहुंचा, सर्च अभियान जारी