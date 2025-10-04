Pm Narendra Modi: हरियाणा आ सकते है पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम ने दिया न्योता

18 अक्टूबर को अंबाला कैंट में हो सकती है रैली

Pm Narendra Modi, (आज समाज), चंडीगढ़: नायब सैनी सरकार के दूसरे टर्म का एक साल पूरा होने पर भाजपा की ओर से 18 अक्टूबर को अंबाला कैंट में एक रैली आयोजित की जा सकती है। रैली को लेकर सीएम नायब सैनी ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पीएम को रैली में शामिल होने का न्योता दिया है। अंबाला कैंट को चुनने का कारण यहां 600 करोड़ की लागत से बन रहे वार मेमोरियल (वीर शहीदी स्मारक) और डोमेस्टिक एयरपोर्ट का पीएम के हाथों उद्घाटन करवाना है।

वहीं हरियाणा सरकार की ओर से महिलाओं को अगले महीने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसलिए इस योजना का शुभारंभ भी पीएम के हाथों करवाने की भाजपा तैयारी कर रही है। इस बार अगर पीएम हरियाणा आते है तो यह उनका 17वां दौरा होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2014 से लेकर अब तक 16 बार हरियाणा का दौरा कर चुके हैं।

17 अक्टूबर को हो रहा एक साल पूरा

हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने 17 अक्टूबर 2024 में शपथ ली थी। यह भाजपा की सत्ता में हैट्रिक है। इस महीने सरकार को एक साल पूरा हो रहा है। चूंकि नायब सैनी केंद्रीय नेतृत्व की पसंद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गुड लिस्ट में भी हैं, इसलिए दोनों दिग्गज नेता हरियाणा को लेकर बेहद गंभीर रहते हैं।

पीएम मोदी से मिल चुके सीएम नायब सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अभी एक अक्टूबर को दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर गए थे। इस दौरान शाम के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री से लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी चर्चा की थी। पीएम ने ऐप लॉन्चिंग के बाद योजना से संबंधित फीडबैक भी लिया था।

हरियाणा आने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई

सीएम ने इस दौरान प्रधानमंत्री से हरियाणा आने का न्योता भी दिया था। इस न्योते को पीएम ने स्वीकार कर लिया था, हालांकि वह कब आएंगे इसको लेकर संशय बना हुआ था। हालांकि अभी भी उनके हरियाणा आने की डेट की आधिकारिक घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है।

