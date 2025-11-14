PM Narendra Modi LIVE BJP Headquarters: मोदी का कड़क बयान! बिहार ने उठाया तूफ़ान, बुरे दौर की वापसी नहीं होगी

By
Mohit Saini
-
0
30
PM Narendra Modi LIVE BJP Headquarters: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय को संबोधित करते हुए बिहार में एनडीए की भारी जीत का जश्न मनाया। उन्होंने कहा, “बिहार की जनता ने तूफ़ान मचा दिया है – उन्होंने सचमुच ‘गरदा उड़ा दिया’ है। बंदूक संस्कृति वाली सरकार कभी वापस नहीं आएगी।” मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत “छठी मैया की जय” के नारे लगाकर की।

भाजपा मुख्यालय में प्रवेश करते ही उन्होंने पारंपरिक मधुबनी कला का गमछा लहराकर पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया, जिसके जवाब में हज़ारों समर्थकों ने भी गमछा लहराया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे पहले बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता ने जंगल राज के बजाय विकास को चुना।

बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत

एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतीं, जो एक रिकॉर्ड तोड़ जनादेश है। महागठबंधन को केवल 35 सीटें ही मिलीं। बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है—एनडीए ने इसे बड़े अंतर से पार कर लिया।

सीट बंटवारे का विवरण:

भाजपा: 91 सीटें
जदयू: 83 सीटें
लोजपा: 19 सीटें
हम + आरएलएम: कुल मिलाकर 9 सीटें
भाजपा और जदयू ने 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि लोजपा को 29 और हम और आरएलएम को 6-6 सीटें मिलीं।

“हम एक विकसित बिहार और एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे” — प्रधानमंत्री मोदी

मोदी ने कहा कि दशकों से कांग्रेस पर लोगों का भरोसा लगातार कम होता जा रहा है। “जिस पार्टी ने इतने लंबे समय तक भारत पर राज किया, वह अब हर जगह जनता का विश्वास खो रही है,” उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा: कांग्रेस 50 साल से बंगाल में सत्ता में नहीं लौटी है। पिछले तीन लोकसभा चुनावों में, कांग्रेस तीन सीटें भी नहीं जीत पाई। मोदी ने कहा कि भारत का हर वर्ग—महानगर, गाँव, टियर-2 और टियर-3 शहर, महिला मतदाता और पहली बार मतदान करने वाले मतदाता—एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है।

“लोकसभा जीत के बाद ऐतिहासिक जनादेश”

मोदी ने याद दिलाया कि भारत ने एनडीए को 60 सालों में पहली बार लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव दिलाया।
उसके बाद, कई राज्यों ने एनडीए को भारी जीत दिलाई:

हरियाणा: लगातार तीसरी बार।
महाराष्ट्र: फिर से भारी जनादेश।
देश भर में: 25 सालों के लंबे अंतराल के बाद बहुमत से जीत। उन्होंने आगे कहा, “अपनी विशाल ग्रामीण आबादी के साथ, बिहार ने अब एनडीए को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाई है।”

“कांग्रेस-राजद को छठी मैया से माफ़ी मांगनी चाहिए”

मोदी ने पिछली सरकारों पर बिहार की संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया। “जिन लोगों ने दशकों तक शासन किया, उन्होंने बिहार को कलंकित किया। जिन लोगों ने छठ पूजा को ‘नाटक’ कहा, उन्होंने बिहार के गौरव का अपमान किया,” उन्होंने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि न तो कांग्रेस और न ही राजद ने छठी मैया का अपमान करने के लिए कभी माफ़ी मांगी।
उन्होंने कहा कि सरकार छठ को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल करने के लिए काम कर रही है।

“आतंक के दिन अब इतिहास बन गए हैं”

मोदी ने कहा कि यह जीत उन युवाओं की है जिनका भविष्य कभी हिंसा और अराजकता ने बर्बाद कर दिया था।
उन्होंने कहा, “आतंक के वे दिन अब इतिहास बन गए हैं। बिहार की विकास यात्रा नहीं रुकेगी।”

उन्होंने आगे कहा कि जो लोग दावा करते थे कि बिहार को एक्सप्रेसवे, हाईवे, उद्योग, रेलवे या हवाई अड्डों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मतदाताओं ने निर्णायक जवाब दिया है।

मधुबनी कला: चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का सांस्कृतिक प्रतीक

पूरे बिहार चुनाव प्रचार के दौरान, मोदी ने मिथिला की प्रसिद्ध मधुबनी कला से बने स्टोल और शॉल पहने रहे। 16 अक्टूबर को, उन्होंने मधुबनी शॉल पहनकर आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम का दौरा किया। 14 नवंबर को, उन्होंने दिल्ली में चुनावी जीत का जश्न मनाते हुए मधुबनी गमछा पहना।

“बिहार में झूठ की हार – विश्वास की जीत”

1. शांतिपूर्ण चुनाव, जागरूक मतदाता
मोदी ने कहा कि दशकों में पहली बार एक भी बूथ पर पुनर्मतदान की ज़रूरत नहीं पड़ी।
उन्होंने मतदाता सूची शुद्धिकरण (SIR) में सहयोग के लिए चुनाव आयोग, सुरक्षा बलों और ख़ासकर युवाओं का धन्यवाद किया।

2. बिहार: लोकतंत्र की जन्मभूमि
उन्होंने कहा कि हर वोट लोकतंत्र को मज़बूत करता है और पार्टियों को ज़िम्मेदारी से बूथ एजेंटों की तैनाती करनी चाहिए।
“यही वो धरती है जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी बनाया।”

3. विश्वास की जीत, झूठ का पतन
मोदी ने कहा, “बिहार ने एक स्पष्ट संदेश दिया है: झूठ की हार, जनता का विश्वास की जीत। लोग ज़मानत पर बाहर आने वालों का समर्थन नहीं करेंगे।”

“जंगल राज ख़त्म – हमेशा के लिए”
मोदी ने याद दिलाया कि 2005 से पहले, हिंसा और बूथ कैप्चरिंग के कारण सैकड़ों बूथों पर पुनर्मतदान हुआ था।
1995 में, 1,500 से ज़्यादा बूथों पर पुनर्मतदान हुआ था।

उन्होंने कहा, “यह वही बिहार है जहाँ कभी मतपेटियाँ लूटी जाती थीं। आज वही बिहार रिकॉर्ड संख्या में शांतिपूर्ण मतदान कर रहा है।”

“यह चुनाव लोकतंत्र की जीत है”

उन्होंने कहा कि इस चुनाव ने चुनाव आयोग और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास को मज़बूत किया है। वंचित समुदायों का भारी मतदान दर्शाता है कि लोकतंत्र ज़मीनी स्तर पर मज़बूत हो रहा है।

“बिहार ने एनडीए की झोली जीत से भर दी है” मोदी ने बिहार की माताओं, बहनों, किसानों और युवाओं का धन्यवाद किया। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि पूरे एनडीए ने एकजुटता के साथ काम किया। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा नगरोटा (जम्मू-कश्मीर) और नुआपाड़ा (ओडिशा) में भी जीत के लिए तैयार है।

“बिहार ने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है”

मोदी ने कहा कि लोगों ने एक विकसित और समृद्ध बिहार के लिए वोट दिया है। उन्होंने कहा, “यह 2010 के बाद से सबसे बड़ा जनादेश है।”

“बंदूक संस्कृति वाली सरकार वापस नहीं आएगी”

मोदी ने कहा, “जब भी मैंने जंगल राज और बंदूक संस्कृति की बात की, तो राजद से ज़्यादा कांग्रेस को तकलीफ़ हुई। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि बंदूक संस्कृति वाली सरकार कभी वापस नहीं आएगी।” “छठी मैया की जय!” के नारे के साथ किया और कहा, “इस विशाल विजय और अटूट विश्वास ने – बिहार ने सचमुच एक तूफ़ान खड़ा कर दिया है।”

