PM Narendra Modi LIVE BJP Headquarters: कांग्रेस से सावधान! पीएम मोदी का करारा वार

PM Narendra Modi LIVE BJP Headquarters: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष को कड़ा संदेश देते हुए कांग्रेस के सहयोगियों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अपने सहयोगी भी अब समझ गए हैं कि कैसे पार्टी की नकारात्मक राजनीति सबको अपने साथ ले जा रही है।

मोदी ने याद करते हुए कहा, “बिहार चुनावों के दौरान, मैंने कहा था कि कांग्रेस के ‘नामदार’ अपने ही राजनीतिक तालाब में गोते लगाते रहते हैं—खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस अपने सहयोगियों के लिए बोझ बन गई है। यह एक परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक पर पलकर ज़िंदा रहता है।” उन्होंने आगे कहा कि बिहार के नतीजों के बाद राजद “अवाक” लग रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी का तीखा हमला

“यह अब कांग्रेस नहीं, बल्कि एमएमसी—मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस” है। एक ज़बरदस्त राजनीतिक हमले में, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को “मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस (एमएमसी)” करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी विचारधारा से प्रेरित है, जिससे पार्टी के भीतर भी गहरी बेचैनी पैदा हो गई है।

मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस के अंदर निराशा और आक्रोश पनप रहा है, जिससे भविष्य में एक और बड़े विभाजन की संभावना का संकेत मिलता है। उन्होंने आगे कहा, “नामदार कांग्रेस को जिस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उससे उसके अपने ही सदस्यों में गंभीर असंतोष पैदा हो गया है।”

बिहार निवेश के लिए तैयार

मोदी ने कहा कि बिहार ने एनडीए पर अपार विश्वास जताया है, जिससे विकास को गति देने की ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है। उन्होंने आश्वासन दिया, “अगले पाँच वर्षों में बिहार में तेज़ी से विकास होगा। नए उद्योग स्थापित होंगे, निवेश बढ़ेगा और राज्य में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। पर्यटन को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।”

उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से बिहार को एक प्रमुख निवेश स्थल के रूप में देखने का आग्रह करते हुए कहा, “बिहार में निवेश करने का यह सबसे अच्छा समय है।”

“हमारा एक चुनाव का प्रदर्शन कांग्रेस के छह चुनावों से भी बेहतर है” — प्रधानमंत्री मोदी

कांग्रेस के लगातार पतन पर प्रकाश डालते हुए, मोदी ने कहा: “पिछले तीन लोकसभा चुनावों में, कांग्रेस तिहरे अंक तक भी नहीं पहुँच पाई। 2024 के चुनावों के बाद, छह राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, और उनमें से किसी में भी कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई।”

उन्होंने आगे कहा कि आज सिर्फ़ एक चुनाव में, एनडीए ने कांग्रेस को छह चुनावों में मिली कुल सीटों से ज़्यादा सीटें जीत लीं। मोदी ने कांग्रेस पर केवल नकारात्मक राजनीति पर टिके रहने का आरोप लगाया—

“चौकीदार चोर है” का आख्यान

संसद का समय बर्बाद करना

संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना

ईवीएम पर सवाल उठाना

वोट चोरी का आरोप लगाना

जाति और धर्म की राजनीति करना

भारत विरोधी ताकतों से जुड़े आख्यानों को आगे बढ़ाना

उन्होंने दोहराया, “कांग्रेस के पास कोई सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं बचा है। यह अब एमएमसी—मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस—बन गई है।” “हम बिहार को एक विकसित राज्य बनाएंगे” प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की नई राजनीतिक संस्कृति विकास पर आधारित है, विभाजन पर नहीं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कांग्रेस दशकों से लोगों का विश्वास खो रही है:

बिहार में 35 साल से सत्ता से बाहर

गुजरात में 30 साल से

उत्तर प्रदेश में लगभग 40 साल से

पश्चिम बंगाल में लगभग 50 साल से

मोदी ने कहा, “एक पार्टी जिसने इतने लंबे समय तक भारत पर शासन किया, अब पूरे देश में लोगों का विश्वास खो चुकी है।”

“कांग्रेस ने बिहार की झूठी छवि पेश की”

मोदी ने यह कहते हुए समापन किया कि बिहार ने हमेशा भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन दशकों तक शासन करने वालों ने राज्य की एक झूठी और नकारात्मक छवि बनाई। उन्होंने कहा कि नया जनादेश बिहार की पुरानी राजनीति को नकारने और विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

