PM Narendra Modi Birthday Special: बॉलीवुड से ओटीटी तक, इन 5 हिट फिल्मों में नजर आए पीएम नरेंद्र मोदी

PM Narendra Modi Birthday Special, आज समाज, नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 वर्ष के हो गए हैं। पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करते हुए, एक साधारण शुरुआत से लेकर सर्वोच्च राजनीतिक पद तक के उनके सफ़र ने फ़िल्म निर्माताओं को उनके जीवन और नेतृत्व की झलकियाँ पर्दे पर उतारने के लिए प्रेरित किया है।

बायोपिक से लेकर राजनीतिक ड्रामा तक, कई फ़िल्मों और वेब सीरीज़ ने उनके संघर्षों, फ़ैसलों और नीतियों को दिखाया है जिन्होंने देश को आकार दिया। इनमें से ज़्यादातर फ़िल्में अब लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिससे दर्शक इन्हें आसानी से देख सकते हैं। आइए नज़र डालते हैं पाँच सबसे उल्लेखनीय फ़िल्मों पर:

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

विवेक ओबेरॉय अभिनीत, ओमंग कुमार निर्देशित यह फ़िल्म नरेंद्र मोदी की पूरी बायोपिक है। यह फ़िल्म बचपन से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक के उनके सफ़र को खूबसूरती से दर्शाती है, और रास्ते में आने वाली चुनौतियों और महत्वपूर्ण मोड़ों को उजागर करती है। MX प्लेयर पर स्ट्रीमिंग।

2. चलो जीते हैं

2018 में रिलीज़ हुई यह लघु फिल्म नरेंद्र मोदी के बचपन पर केंद्रित है। मंगेश हदावले द्वारा निर्देशित और आनंद एल. राय द्वारा निर्मित, इसमें ध्रुव भावेश दर्जी ने युवा मोदी की भूमिका निभाई है। यह फिल्म उनके शुरुआती वर्षों के संघर्षों और मूल्यों को दर्शाती है।

3. मोदी: एक आम आदमी का सफ़र

2019 में रिलीज़ हुई यह वेब सीरीज़ मोदी के बचपन, कांग्रेस के दौर और भारतीय राजनीति में उनके उदय का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करती है। फैज़ल खान, आशीष शर्मा, महेश ठाकुर, प्राची शाह और दर्शन जरीवाला अभिनीत यह सीरीज़ दर्शकों को उनके जीवन का गहन परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। यह जियोसिनेमा (पूर्व में हॉटस्टार) पर उपलब्ध है।

4. अवरोध: भीतर का घेरा

2020 में रिलीज़ हुई यह वेब सीरीज़ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लिए गए प्रमुख फैसलों, खासकर नोटबंदी के फैसले पर प्रकाश डालती है। इस सीरीज़ में अनुभवी अभिनेता विक्रम गोखले प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका निभा रहे हैं। अब तक के दो सफल सीज़न के साथ, यह सबसे प्रभावशाली राजनीतिक ड्रामा में से एक बना हुआ है। सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग।

5. उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक

विक्की कौशल अभिनीत यह 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म भारत की 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है। हालाँकि यह फिल्म मुख्य रूप से सैन्य अभियान पर केंद्रित है, लेकिन नरेंद्र मोदी के रूप में रजित कपूर का कैमियो अपने सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली चित्रण के लिए उल्लेखनीय है। यह फिल्म बेहद सफल रही और आज भी बॉलीवुड के सर्वश्रेष्ठ देशभक्ति ड्रामा में से एक के रूप में जानी जाती है।

