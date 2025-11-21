पीएम मोदी बोले – मैं शिखर सम्मेलन में भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगा जो है हमारे ‘वसुधैव कुटुंबकम’ और ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ के आदर्शों के अनुरूप

PM Narendra Modi, (आज समाज), जोहान्सबर्ग : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने तीन दिवसीय दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जोहान्सबर्ग पहुंच गए हैं। बता दें कि पीएम मोदी अफ्रीका में पहली बार आयोजित हो रहे जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 21 नवंबर को जोहान्सबर्ग पहुंच चुके हैं।

वैश्विक मुद्दों पर विश्व नेताओं के साथ उपयोगी चर्चा की आशा

प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका की ओर से आयोजित होने वाले ‘जी-20 लीडर्स’ समिट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि जी-20 शिखर सम्मेलन से संबंधित कार्यक्रमों के लिए जोहान्सबर्ग पहुंच गया हूं। प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विश्व नेताओं के साथ उपयोगी चर्चा की आशा है। हमारा ध्यान सहयोग को मजबूत करने, विकास प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और सभी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने पर रहेगा।

https://twitter.com/narendramodi/status/1991903506555351061

दुनिया के कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

उल्लेखनीय है कि इस 20वें जी20 लीडर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस समिट में कई ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोहान्सबर्ग पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। एक तरफ जहां गौतेंग के वाटरलूफ वायु सैनिक अड्डे (एएफबी) पर पारंपरिक तरीके से कलाकारों ने सांस्कृतिक गीत और नृत्य पेश किए, वहीं इस दौरान वहां की महिलाओं द्वारा जमीन पर लेटकर पीएम मोदी का अभिवादन करना सुर्खियों में रहा। इस अनोखे स्वागत ने पीएम मोदी के इस दौरे को बेहद खास और यादगार बना दिया।

‘ग्लोबल साउथ’ में आयोजित होने वाला लगातार चौथा जी20 शिखर सम्मेलन

बता दें कि यह ‘ग्लोबल साउथ’ में आयोजित होने वाला लगातार चौथा जी20 शिखर सम्मेलन होगा। इस दौरान पीएम मोदी 3 सत्रों को संबोधित कर सकते हैं। जिनमें पहला सत्र समावेशी और सतत आर्थिक विकास, जिसमें कोई वंचित न रहे। दूसरा सत्र एक गतिशील विश्व – जी20 का योगदान है जिसका उद्देश्य आपदा जोखिम में कमी, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालना है। तीसरे सत्र का विषय सभी के लिए निष्पक्ष और न्यायोचित भविष्य है। इन तीनों सत्रों को पीएम मोदी संबोधित कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी (एफ) सुधाकर दलेला के मुताबिक, जी20 एक जरूरी फोरम है जिसमें पिछले सेशन में हुए अनगिनत एग्रीमेंट, आम सहमति की घोषणा, पायलट प्रोजेक्ट और ‘ग्लोबल साउथ’ पर असर डालने वाले कई थीम पर नई पहल शामिल हैं।

पीएम मोदी का साउथ अफ्रीका का चौथा ऑफिशियल दौरा होगा

‘ग्लोबल साउथ’ शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण पेश करेंगे। यह पीएम मोदी का साउथ अफ्रीका का चौथा ऑफिशियल दौरा होगा। इससे पहले 2016 में उनका बाइलेटरल दौरा और 2018 और 2023 में ब्रिक्स (बीआरआईसीएस) समिट में उनकी मौजूदगी थी। यह भारतीय डायस्पोरा दुनिया के सबसे बड़े भारतीय प्रवासी समूहों में से एक है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के आमंत्रण पर यात्रा पर रवाना होते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मेलन कई मायनों में अहम है।

