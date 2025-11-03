PM Mudra Loan : छोटे और माइक्रो बिजनेस को सस्ते और बिना गारंटी के 10 लाख रुपये तक का लोन

PM Mudra Loan(आज समाज) : भारत में लाखों युवा और छोटे उद्यमी पूंजी की कमी के कारण अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की थी।

इस योजना का मकसद देश में छोटे और माइक्रो बिजनेस को सस्ते और बिना गारंटी के लोन देना है। इस योजना के तहत, शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरी में योग्य नागरिकों को अधिकतम ₹10 लाख तक का बिजनेस लोन दिया जाता है।

योजना का उद्देश्य

मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे पैमाने की बिजनेस यूनिट्स को फाइनेंशियल मदद देना है जिन्हें बैंक से लोन लेने में मुश्किल होती है। इसका फोकस रोजगार पैदा करने, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को मजबूत करने पर है। यह योजना रिटेल ट्रेड, सर्विस सेक्टर, खेती से जुड़ी गतिविधियों और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए बहुत फायदेमंद है।

मुद्रा लोन में शामिल बिजनेस

मुद्रा लोन उन बिजनेस को दिए जाते हैं जो गैर-कृषि और गैर-कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। इसमें ई-रिक्शा, टैक्सी, ट्रैक्टर, ट्रॉली, माल ढोने वाले वाहन, दुकानें, रिपेयर शॉप, जिम, सैलून, मेडिकल स्टोर, फोटोकॉपी सेंटर, फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग (जैसे पापड़, अचार, बिस्किट, आइसक्रीम), डेयरी और मछली पालन शामिल हैं। माइक्रो इक्विपमेंट फाइनेंसिंग और ग्रामीण कृषि-वैल्यू एडिशन गतिविधियां भी इसमें शामिल हैं।

मुद्रा योजना कैटेगरी

मुद्रा योजना तीन कैटेगरी में दी जाती है: शिशु कैटेगरी में 50,000 तक, किशोर कैटेगरी में 50,000 से 5 लाख के बीच, और तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख के बीच। इस योजना में किसी भी तरह की गारंटी या थर्ड-पार्टी गारंटी की जरूरत नहीं होती है।

मुद्रा लोन वर्किंग कैपिटल, मशीनरी खरीदने, दुकानें खोलने, वाहन खरीदने, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने और अलग-अलग इनकम पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए लिया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर मुद्रा कार्ड से कैश भी निकाला जा सकता है।

कैसे कर अप्लाई

आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच या NBFC में जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म mudra.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है या बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है।

एप्लीकेंट्स को पहचान का प्रूफ, एड्रेस का प्रूफ, बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स और दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जमा करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई होने के बाद, लोन की रकम 7 से 10 वर्किंग दिनों के अंदर उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है।

लोन के लिए एलिजिबिलिटी

18 से 65 साल की उम्र के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक जिसका नया या मौजूदा छोटा बिज़नेस है, वह मुद्रा लोन के लिए एलिजिबल है। इस स्कीम के तहत लोन बैंक, माइक्रोफाइनेंस संस्थान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देते हैं।

ब्याज बैंक दर

मुद्रा लोन पर ब्याज दर बैंक और कस्टमर की प्रोफ़ाइल पर निर्भर करती है। इस स्कीम के तहत रीपेमेंट की अवधि सात साल तक है। महिला उद्यमियों को खास छूट और प्रोसेसिंग फीस में राहत मिलती है। सरकार गारंटी भी देती है, जिससे कर्ज लेने वाले पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का बोझ खत्म हो जाता है।

मुद्रा स्कीम के तहत खास इंसेंटिव

सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा स्कीम के तहत खास इंसेंटिव दिए हैं। महिला एप्लीकेंट कम ब्याज दर पर और बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के अधिकतम 10 लाख तक का लोन ले सकती हैं।

यह भी पढ़े : Mahila Rojgar Yojana Update : कई महिलाओं को नहीं मिले योजना के तहत 10,000 रुपये, ये हो सकते हैं कारण