PM Modi Malaysia Visit: भारत और मलेशिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर

PM Modi Malaysia Visit Updates, (आज समाज), कुआलालंपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे के दूसरे दिन आज दोनों देशों के बीच छह महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इन बड़े समझौतों में सुरक्षा सहयोग और द्विपक्षीय भुगतान लिंकेज जैसे क्षेत्र शामिल हैं, क्योंकि दोनों देशों ने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के दौरान उनकी अपने मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम के साथ व्यापक चर्चा के बाद ये समझौते फाइनल किए गए।

 