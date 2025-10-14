PM Narendra Modi: पीएम मोदी का हरियाणा दौरा रद्द

17 अक्टूबर को सोनीपत में रैली को करना था संबोधित

PM Narendra Modi, (आज समाज), चंडीगढ़: पीएम नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा रद्द हो गया है। पीएम मोदी को 17 अक्टूबर को नायब सरकार टर्म 2 का एक साल पूरा होने पर सोनीपत में आयोजित रैली को रैली को संबोधित करने के लिए आना था। पीएम का दौरा रद्द होने पर नायब सरकार की ओर से रैली को भी स्थगित कर दिया गया है। वहीं सोनीपत की राई एजुकेशन सिटी में रैली की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। सोमवार शाम को करीब 6 बजे सीएम नायब सैनी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे।

सीएम ने कहा था कि भाजपा सरकार का एक साल पूरा हो रहा है। पीएम का स्वागत होगा। हरियाणा के लोगों के साथ पीएम का काफी स्नेह व प्यार है, इसलिए वो लगातार यहां आते रहे हैं। हालांकि, सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। सूत्रों के मुताबिक आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड के बाद से प्रदेश में बना माहौल इसकी वजह हो सकता है। दूसरी वजह त्योहारी माहौल की व्यस्तता भी मानी जा रही है।

सीएम ने खुद दिल्ली जाकर पीएम को दिया था रैली का न्योता

गौरतलब है कि नायब सैनी ने खुद 1 अक्टूबर को दिल्ली जाकर पीएम मोदी को न्योता दिया था। इस मुलाकात में सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री से लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी चर्चा की थी। पीएम ने एप लॉन्चिंग के बाद योजना से संबंधित फीडबैक भी लिया था। पहले अंबाला कैंट में 18 अक्टूबर को कार्यक्रम पर चर्चा थी। बाद में तारीख 17 अक्टूबर तय हुई और स्थान सोनीपत का राई एजुकेशन सिटी।

16 बार हरियाणा आ चुके प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2014 के बाद से हरियाणा में 16 बार दौरा कर चुके हैं। 17 अक्टूबर 2024 को चंडीगढ़ में हुए नायब सैनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना की शुरूआत की थी। इसके साथ ही कई अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

हिसार एयरपोर्ट का किया था उद्घाटन

इसके बाद 14 अप्रैल 2025 को मोदी दोबारा हरियाणा आए। इस बार उनका कार्यक्रम हिसार और यमुनानगर में था। उन्होंने हिसार एयरपोर्ट से नई विमान सेवा की शुरूआत की और यमुनानगर में 800 मेगावाट की नई थर्मल यूनिट की आधारशिला रखी। इसके अलावा गोबर-धन संयंत्र जैसी पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाएं भी शुरू कीं।

ये भी पढ़ें : सरकार ने डीजीपी को छुट्टी पर भेजा, आज अमनीत पी. कुमार से मिलने आएंगे राहुल गांधी और चिराग पासवान