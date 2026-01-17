PM Modi Bengal Visit: प्रधानमंत्री ने मालदा में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

PM Modi Reached Malda West Bengal, (आज समाज), कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन स्टेशन से आज देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो भारतीय रेलवे के चल रहे आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह ट्रेन हावड़ा-गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलेगी। उन्होंने यहीं से गुवाहाटी-हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से कई प्रमुख रेल और बुनियादी ढांचा पहलों की श्रृंखला का हिस्सा है।

प्रधानमंत्री ने ट्रेन ड्राइवरों से की बातचीत

प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों, रेलवे कर्मचारियों और ट्रेन ड्राइवरों से बातचीत की, जो स्लीपर ट्रेन के उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनने के लिए मौजूद थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलने वाली हैं। साथ ही, पश्चिम बंगाल में 101 स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत, बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे हब में से एक न्यू जलपाईगुड़ी (एनजेपी) रेलवे स्टेशन दो नए प्लेटफॉर्म के साथ एक विश्व स्तरीय स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधा में अपग्रेड करने के लिए कई विकास कार्य चल रहे हैं।

किफायती किराए पर एयरलाइन जैसा यात्रा अनुभव

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आधुनिक भारत की बढ़ती ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई पूरी तरह से एसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को किफायती किराए पर एयरलाइन जैसा यात्रा अनुभव देगी। इसमें कहा गया है कि यह ट्रेन लंबी दूरी की यात्राओं को तेज़, सुरक्षित और ज़्यादा सुविधाजनक बनाएगी।

प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं को करेंगे देश को समर्पित

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री मालदा में सार्वजनिक कार्यक्रम में 3,250 करोड़ रुपये की कई रेल व सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे, जिनका उद्देश्य पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को मजबूत करना और विकास को गति देना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे पीएम मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल को दिया गया उपहार बताते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में और अधिक आईटी हब उभरेंगे।

पश्चिम बंगाल के बाद असम जाएंगे पीएम

पूर्वी भारत की दो दिन की यात्रा पर, मोदी चुनाव वाले पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करेंगे, जहां वे हाई-वोल्टेज राजनीतिक संदेशों के साथ कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे, क्योंकि 2026 के विधानसभा चुनावों की उलटी गिनती अपने निर्णायक दौर में पहुंच गई है।

