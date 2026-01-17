PM Modi Bengal-Assam Visit: पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को आज मिलेगी हरी झंडी

PM Modi Bengal-Assam Visit: पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को आज मिलेगी हरी झंडी

PM Modi Bengal-Assam Visit:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, 17 जनवरी, 2026 से पश्चिम बंगाल और असम के दो दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके दौरान वे पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

यह सेमी-हाई-स्पीड स्लीपर ट्रेन हावड़ा (कोलकाता) और गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलेगी, जिससे पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के बीच लंबी दूरी की रेल यात्रा में काफी सुधार होगा। यह लॉन्च ऐसे समय में हो रहा है जो राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी साल पश्चिम बंगाल और असम दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं।

पश्चिम बंगाल में ₹3,250 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट

मालदा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ₹3,250 करोड़ से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। मुख्य परियोजनाओं में शामिल हैं:

सिलीगुड़ी लोको शेड का अपग्रेडेशन

जलपाईगुड़ी में वंदे भारत रखरखाव सुविधाओं का आधुनिकीकरण

न्यू कूच बिहार-बामनहाट और न्यू कूच बिहार-बोक्सिरहाट रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण

इसके अलावा, पीएम मोदी वर्चुअली चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।

असम में सांस्कृतिक कार्यक्रम

शाम को लगभग 6 बजे, प्रधानमंत्री गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में भव्य “बागुरुम्बा ड्वो 2026” सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाएगा और इसे एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक सभा बताया जा रहा है।

असम के 23 जिलों और 81 विधानसभा क्षेत्रों के 10,000 से अधिक बोडो कलाकार पारंपरिक बागुरुम्बा नृत्य करेंगे, जो प्रकृति से प्रेरित एक लोक नृत्य है और मानव जीवन और प्राकृतिक दुनिया के बीच सद्भाव का प्रतीक है।

काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर और नई ट्रेन सेवाएं

18 जनवरी को, लगभग 11 बजे, पीएम मोदी नगांव जिले के कालियाबोर में ₹6,950 करोड़ की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास वन्यजीव संरक्षण सुनिश्चित करते हुए कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इसी कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे:

  • गुवाहाटी (कामाख्या)–रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस
  • डिब्रूगढ़–लखनऊ (गोमती नगर) अमृत भारत एक्सप्रेस

इन नई सेवाओं से नॉर्थईस्ट और नॉर्थ इंडिया के बीच रेल कनेक्टिविटी में काफी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे सुरक्षित, तेज़ और ज़्यादा आरामदायक यात्रा के विकल्प मिलेंगे।

