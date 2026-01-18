PM Modi Assam Visit: प्रधानमंत्री ने रखी काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला

PM Modi Today In Assam, (आज समाज), दिसपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम दौरे पर हैं। वह सुबह नागांव जिले में पहुंचे और नेशनल हाईवे 715 के कालियाबोर-नुमालीगढ़ सेक्शन के 4-लेन चौड़ीकरण वाले काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट (Kaziranga Elevated Corridor Project) की आधारशिला रखी (foundation stone)। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों, गुवाहाटी (कामाख्या)-रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़-लखनऊ (गोमती नगर) अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई।

प्रोजेक्ट की लागत 6,950 करोड़ रुपए से ज्यादा

86 किलोमीटर लंबा काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की लागत 6,950 करोड़ रुपए से ज्यादा है और यह पर्यावरण के प्रति जागरूक नेशनल हाईवे परियोजना है। इसमें 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर होगा जो काजीरंगा नेशनल पार्क से गुजरेगा, 21 किलोमीटर का बाईपास सेक्शन और मौजूदा एनएच-715 हाईवे सेक्शन को दो से चार लेन तक चौड़ा किया जाएगा।

प्रोजेक्ट का मकसद क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार

काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का मकसद पार्क की समृद्ध जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करना है। यह प्रोजेक्ट नागांव, कार्बी आंगलोंग और गोलाघाट जिलों से होकर गुजरेगा और ऊपरी असम, खासकर डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया की कनेक्टिविटी में काफी सुधार करेगा।

इंसान-वन्यजीव संघर्ष को कम करेगी परियोजना

एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर जानवरों की बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करेगा और इंसान-वन्यजीव संघर्ष को कम करेगा। यह सड़क सुरक्षा को भी बढ़ाएगा, यात्रा का समय और दुर्घटना दर को कम करेगा, और बढ़ते यात्री और माल ढुलाई यातायात को सपोर्ट करेगा। प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में, जाखलाबंधा और बोकाखाट में बाईपास बनाए जाएंगे जो कस्बों में भीड़ कम करने, शहरी गतिशीलता में सुधार करने और स्थानीय निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेंगे।

