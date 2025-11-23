PM Modi: 25 नवंबर को पीएम मोदी आएंगे कुरुक्षेत्र

ज्योतिसर अनुभव केंद्र और पंचजन्य स्मारक का करेंगे इनोग्रेशन, 125 एकड़ में बनाएं गए अलग-अलग पंडाल

PM Modi, (आज समाज), कुरुक्षेत्र: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र आएंगे। वह यहां पर कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में आयोजित श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ज्योतिसर अनुभव केंद्र और पंचजन्य स्मारक का इनोग्रेशन भी करेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतमाज किए गए है। 125 एकड़ में अलग-अलग पंडाल बनाए गए हैं।

मुख्य पंडाल के पास ही गुरुओं और सिख इतिहास को दर्शाती हुई एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी में श्री गुरु तेगबहादुर की जीवनी, उनकी शिक्षाएं और धर्म व समाज के लिए किए गए कार्य को दिखाया जाएगा। पीएम मोदी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री के कुरुक्षेत्र आगमन के दौरान कुरुक्षेत्र शहर में किसी भी प्रकार के ग्लाइडर व ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी।

जमीन पर बैठेंगे पीएम मोदी

मुख्य मंच को 25 एकड़ में बनाया गया है। इसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान होंगे। मंच के एक तरफ 350 बच्चियां कीर्तन करेंगी, जबकि दूसरी तरफ पीएम मोदी और अन्य नेता बैठेंगे। इस मुख्य पंडाल कहीं पर भी बैठने के लिए कुर्सी नहीं होगी। सब नीचे जमीन पर ही बैठेंगे और गुरु ग्रंथ साहिब मंच से करीब ढाई फुट ऊपर विराजमान रहेंगे।

जूते-चप्पल रखने के लिए जोड़ा घर बनाए

मुख्य पंडाल के पास ही 2 जोड़ा घर स्थापित किए जाएंगे। श्रद्धालुओं को जोड़ा घर में जोड़े (जूते-चप्पल) जमा करवाने के बाद ही मुख्य पंडाल में एंट्री मिलेगी। हर जोड़ा घर की क्षमता 5-5 हजार जोड़े रखने की बनाई गई है।

10-10 एकड़ में 2 लंगर हॉल बनाएं गए

यहां 2 टेंम्परेरी लंगर हॉल भी बनाया जा रहे हैं। इसमें सुबह से शाम तक लंगर चलेगा। पीएम मोदी और अन्य नेता इस हॉल में गुरु का लंगर चखेंगे। लंगर हॉल तकरीबन 10-10 एकड़ में बनाया जा रहा है। लंगर हॉल के साइड में ही लंगर को तैयार किया जाएगा।

20 एकड़ में बनाई गई पार्किंग

कार्यक्रम में आने वाली संगत के लिए 20 एकड़ से ज्यादा में पार्किंग बनाई गई है। इसके अलावा वीआईपी और वीवीआईपी पार्किंग अलग होगी। कार्यक्रम स्थल पर एंट्री करने के लिए 20 गेट बनाए गए हैं। यहां पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही पंडाल के अंदर एंट्री मिलेगी।

इस प्रकार रहेगा पीएम को कार्यक्रम