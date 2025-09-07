PM Modi Punjab Visit : पीएम मोदी 9 सितंबर को लेंगे पंजाब बाढ़ का जायजा

गुरदासपुर, अमृतसर और तरनतारन जिलों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, पिछले सप्ताह केंद्रीय कृषि मंत्री आए थे पंजाब

PM Modi Punjab Visit (आज समाज), चंडीगढ़। सदी की सबसे विनाशकारी बाढ़ से जूझ रहे पंजाब के हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर मंगलवार को पंजाब के दौरे पर आएंगे। ज्ञात रहे कि पिछले सप्ताह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान पंजाब के दौरे पर आए थे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के सबसे पहले गुरदासपुर आने की संभावना है जहां रावी नदी से छोड़े गए पानी ने कहर बरपाया हुआ है। इसके अलावा वह अमृतसर व तरनतारन जिलों के इलाकों का भी हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री 9 सितंबर को दोपहर बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। राज्य के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया कि एक-दो दिन में प्रधानमंत्री के आने की विस्तृत जानकारी पहुंच जाएगी। 16 अगस्त से पंजाब का पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, फिरोजपुर व फाजिल्का जिला बुरी तरह से बाढ़ प्रभावित है और अब तक 2000 गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। दो दिन पहले केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज चौहान ने भी पंजाब का दौरा करके यहां की स्थिति का आंकलन किया।

पंजाब में अभी तक 1,74,454 हेक्टेयर फसल बर्बाद

पंजाब में बाढ़ से हुआ नुकसान लगातार ज्यादा होता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो अब तक प्रदेश में पानी में डूबकर बर्बाद हुई फसलों का रकबा बढ़कर 1,74,454 हेक्टेयर पहुंच गया है। फाजिल्का, कपूरथला, मानसा, फिरोजपुर, गुरदासपुर और तरनतारन में फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही हजारों पशु पालकों के पशु या तो बाढ़ के पानी के साथ बह गए हैं या फिर डूबने से उनकी मौत हो चुकी है। वहीं हजारों घर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ ने ग्रामीण एरिया में रह रही आबादी पर ज्यादा कहर बरपाया है।

बाढ़ में मरने वालों की संख्या हुई 46

इकसे साथ ही प्रदेश में मरने वालों की संख्या 46 पहुंच गई है सरकारी आंकड़ों की बात करें तो पाठनकोट से लापता हुए तीन लोगों का भी कोई सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। अभी तक अमृतसर में सात, बरनाला में पांच, बठिंडा में चार, होशियारपुर में सात, गुरदासपुर में दो, लुधियाना में चार, पठानकोट में छह, मानसा में तीन, रूपनगर व मोहाली में 2-2 व फाजिल्का, फिरोजपुर, पटियाला व संगरूर में एक-एख शख्स की जान जा चुकी है।

सेना ने संभाला बचाव कार्यों का मोर्चा

राहत और बचाव कार्य में जुटे सैन्य बलों ने भी टुकड़ियों की संख्या 24 से बढ़ाकर 27 कर दी है जबकि एनडीआरएफ की 23 व एसडीआरएफ की दो टीमें लोगों की मदद के लिए जुटी हुई हैं। पंजाब सरकार की ओर से 139 राहत शिविर लगाए हुए हैं, जिनमें 6121 लोगों को रखा गया है। अभी तक सूबे के 1996 गांवों की 3,87,013 आबादी सीधे बाढ़ की मार झेल रही है।

ये भी पढ़ें : Business News Update : जीएसटी सुधार से कृषि खर्च में आएगी कमी : शिवराज चौहान